Названа точна кількість випивки, яка призведе до жахливого похмілля

Лікар поділився точною кількістю алкогольних напоїв, що можуть спричинити похмілля, та застеріг, що надмірне споживання може призвести до алкогольного отруєння.

То ж від якої кількості випивки ви отримаєте похмілля на ранок, розповідає РБК-Україна з посиланням на Surrey Live.

Наслідки алкоголю для організму?

Сімейний лікар Бхавіні Шах пояснила різні фази споживання алкоголю.

За її словами, "одна або дві одиниці алкоголю підвищують частоту серцевих скорочень, розширюють кровоносні судини та викликають легке "збудження", що зазвичай робить людей більш товариськими або балакучими".

Одна одиниця алкоголю еквівалентна 10 мл або 8 г чистого спирту, що приблизно відповідає кількості, яку організм середньостатистичного дорослого може переробити за годину.

Кількість одиниць у напої залежить від його розміру та міцності. Наприклад, згідно з NHS, півлітра міцного пива містить три одиниці, тоді як такий самий об'єм пива меншої міцності має трохи більше двох одиниць.

Від якої кількості випивки вам загрожує похмілля?

"Після чотирьох-шести одиниць алкоголь починає впливати на вашу нервову систему, зменшуючи час реакції та впливаючи на ділянки мозку, пов'язані з прийняттям рішень, що призводить до гіршої оцінки ситуації та потенційно більш безрозсудної поведінки", - сказала фахівець.

Споживання близько восьми одиниць зазвичай призводить до похмілля, що еквівалентно приблизно двом літрам сидру або пива низької міцності (3,6 %) або чотирьом стандартним келихам вина (175 мл).

"Після восьми одиниць ваш зір і сон будуть порушені, і ви споживете більше алкоголю, ніж ваша печінка може переробити за одну ніч, що призведе до похмілля", - сказала доктор Шах.

"А після десяти одиниць ваша координація буде сильно порушена, і ви можете очікувати таких симптомів, як нудота, діарея та блювота, а також зневоднення та головний біль", - додала лікар.

Як вивести алкоголь з організму та полегшити похмілля

"Ваше тіло буде метаболізувати алкоголь зі своєю власною швидкістю, і немає багато доказів того, що ви можете прискорити цей природний процес. Однак, є кроки, які ви можете зробити, щоб зменшити симптоми похмілля", - каже лікарка.

"Сон – це хороший спосіб дозволити вашому тілу природним чином самостійно вивести алкоголь з організму. Вживання води також є важливим, оскільки це запобігатиме зневоднюючим ефектам алкоголю та зменшить головний біль", - резюмувала вона.