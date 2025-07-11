Чому вам погано навіть після одного келиха: як відрізнити похмілля від непереносимості алкоголю

Після келиха вина або пляшки пива вам стає дуже зле вже через 10-20 хвилин. Червоніє обличчя, прискорене серцебиття, паморочиться в голові. Але ж випили зовсім небагато! Це не обов’язково похмілля. Цілком імовірно, що у вас алкогольна непереносність.

Як відрізнити непереносність алкоголю від звичайного похмілля і що варто знати про ці стани, розповідає РБК-Україна.

Що таке алкогольна непереносимість

Це не алергія (як часто думають), а порушення обміну речовин, через яке організм не може повністю розщепити етиловий спирт.

Відповідає за це фермент альдегіддегідрогеназа (ALDH2). Якщо він мутований або неактивний, в організмі накопичується ацетальдегід - токсична речовина, яка і викликає неприємні симптоми.

Основні ознаки:

Симптоми непереносимості з'являються дуже швидко, буквально після декількох ковтків напою і розвиваються вони протягом 10-20 хвилин.

Почервоніння обличчя або шиї

Раптовий жар

Пітливість

Нудота

Блювота

Запаморочення

Порушення координації

Серцебиття або різке підвищення тиску

Інколи - закладає ніс, з'являється висип, головний біль

Варто пам'ятати, що усі ці симптоми з'являються не через декілька годин після вживання алкоголю, і не наступний ранок, а частіше всього - дуже швидко і достатньо зробити декілька ковтків.

А як виглядає похмілля і чим воно відрізняється

Похмілля - це наслідок зневоднення, інтоксикації та порушення сну після надмірного вживання алкоголю.

Основні симптоми:

настає через 6-12 годин після вживання

супроводжується головним болем

сухістю в роті

слабкістю

може тривати до доби

залежить від кількості й типу алкоголю

Якщо вам зле одразу, навіть від невеликої дози - це не похмілля, а реакція організму.

Чому це трапляється:

У деяких людей від природи мутований фермент ALDH2

Реакцію можуть викликати: домішки у вині, пиві, шампанському. Наприклад: сірчистий ангідрид, гістамін, дубильні речовини

Інколи симптоми непереносимості схожі на алергію, але в основі саме метаболічний збій

Що робити, якщо у вас є симптоми непереносимості

Зверніться до лікаря та пройдіть обстеження

Уникайте алкоголю або обирайте ті напої, на які немає реакції (інколи чиста горілка викликає значно менше симптомів, ніж вино)

Якщо реакція дуже сильна - випийте багато води та прийміть антигістамінний препарат