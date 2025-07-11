Почему вам плохо даже после одного бокала: как отличить похмелье от непереносимости алкоголя
После бокала вина или бутылки пива вам становится очень плохо уже через 10-20 минут. Краснеет лицо, учащенное сердцебиение, кружится в голове. А ведь выпили совсем немного! Это не обязательно похмелье. Вполне вероятно, что у вас алкогольная непереносимость.
Как отличить непереносимость алкоголя от обычного похмелья и что стоит знать об этих состояниях, рассказывает РБК-Украина.
Что такое алкогольная непереносимость
Это не аллергия (как часто думают), а нарушение обмена веществ, из-за которого организм не может полностью расщепить этиловый спирт.
Отвечает за это фермент альдегиддегидрогеназа (ALDH2). Если он мутирован или неактивен, в организме накапливается ацетальдегид - токсичное вещество, которое и вызывает неприятные симптомы.
Основные признаки:
Симптомы непереносимости появляются очень быстро, буквально после нескольких глотков напитка и развиваются они в течение 10-20 минут.
- Покраснение лица или шеи
- Внезапный жар
- Потливость
- Тошнота
- Рвота
- Головокружение
- Нарушение координации
- Сердцебиение или резкое повышение давления
- Иногда - закладывает нос, появляется сыпь, головная боль
Стоит помнить, что все эти симптомы появляются не через несколько часов после употребления алкоголя, и не на следующее утро, а чаще всего - очень быстро и достаточно сделать несколько глотков.
А как выглядит похмелье и чем оно отличается
Похмелье - это следствие обезвоживания, интоксикации и нарушения сна после чрезмерного употребления алкоголя.
Основные симптомы:
- наступает через 6-12 часов после употребления
- сопровождается головной болью
- сухостью во рту
- слабостью
- может длиться до суток
- зависит от количества и типа алкоголя
Если вам плохо сразу, даже от небольшой дозы - это не похмелье, а реакция организма.
Почему это случается:
- У некоторых людей от природы мутировавший фермент ALDH2
- Реакцию могут вызвать: примеси в вине, пиве, шампанском. Например: сернистый ангидрид, гистамин, дубильные вещества
- Иногда симптомы непереносимости похожи на аллергию, но в основе именно метаболический сбой
Что делать, если у вас есть симптомы непереносимости
Обратитесь к врачу и пройдите обследование
Избегайте алкоголя или выбирайте те напитки, на которые нет реакции (иногда чистая водка вызывает значительно меньше симптомов, чем вино)
Если реакция очень сильная - выпейте много воды и примите антигистаминный препарат
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При написании материала были использованы источники: статьи о непереносимости алкоголя на Cleveland Clinic, Healthline, PubMed, советы National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism.