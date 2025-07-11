Почему вам плохо даже после одного бокала: как отличить похмелье от непереносимости алкоголя

После бокала вина или бутылки пива вам становится очень плохо уже через 10-20 минут. Краснеет лицо, учащенное сердцебиение, кружится в голове. А ведь выпили совсем немного! Это не обязательно похмелье. Вполне вероятно, что у вас алкогольная непереносимость.

Как отличить непереносимость алкоголя от обычного похмелья и что стоит знать об этих состояниях, рассказывает РБК-Украина.

Что такое алкогольная непереносимость

Это не аллергия (как часто думают), а нарушение обмена веществ, из-за которого организм не может полностью расщепить этиловый спирт.

Отвечает за это фермент альдегиддегидрогеназа (ALDH2). Если он мутирован или неактивен, в организме накапливается ацетальдегид - токсичное вещество, которое и вызывает неприятные симптомы.

Основные признаки:

Симптомы непереносимости появляются очень быстро, буквально после нескольких глотков напитка и развиваются они в течение 10-20 минут.

Покраснение лица или шеи

Внезапный жар

Потливость

Тошнота

Рвота

Головокружение

Нарушение координации

Сердцебиение или резкое повышение давления

Иногда - закладывает нос, появляется сыпь, головная боль

Стоит помнить, что все эти симптомы появляются не через несколько часов после употребления алкоголя, и не на следующее утро, а чаще всего - очень быстро и достаточно сделать несколько глотков.

А как выглядит похмелье и чем оно отличается

Похмелье - это следствие обезвоживания, интоксикации и нарушения сна после чрезмерного употребления алкоголя.

Основные симптомы:

наступает через 6-12 часов после употребления

сопровождается головной болью

сухостью во рту

слабостью

может длиться до суток

зависит от количества и типа алкоголя

Если вам плохо сразу, даже от небольшой дозы - это не похмелье, а реакция организма.

Почему это случается:

У некоторых людей от природы мутировавший фермент ALDH2

Реакцию могут вызвать: примеси в вине, пиве, шампанском. Например: сернистый ангидрид, гистамин, дубильные вещества

Иногда симптомы непереносимости похожи на аллергию, но в основе именно метаболический сбой

Что делать, если у вас есть симптомы непереносимости

Обратитесь к врачу и пройдите обследование

Избегайте алкоголя или выбирайте те напитки, на которые нет реакции (иногда чистая водка вызывает значительно меньше симптомов, чем вино)

Если реакция очень сильная - выпейте много воды и примите антигистаминный препарат