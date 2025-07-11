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Почему вам плохо даже после одного бокала: как отличить похмелье от непереносимости алкоголя

Пятница 11 июля 2025 07:00
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Почему вам плохо даже после одного бокала: как отличить похмелье от непереносимости алкоголя Как отличить похмелье от алькогольной непереносимости (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

После бокала вина или бутылки пива вам становится очень плохо уже через 10-20 минут. Краснеет лицо, учащенное сердцебиение, кружится в голове. А ведь выпили совсем немного! Это не обязательно похмелье. Вполне вероятно, что у вас алкогольная непереносимость.

Как отличить непереносимость алкоголя от обычного похмелья и что стоит знать об этих состояниях, рассказывает РБК-Украина.

Что такое алкогольная непереносимость

Это не аллергия (как часто думают), а нарушение обмена веществ, из-за которого организм не может полностью расщепить этиловый спирт.

Отвечает за это фермент альдегиддегидрогеназа (ALDH2). Если он мутирован или неактивен, в организме накапливается ацетальдегид - токсичное вещество, которое и вызывает неприятные симптомы.

Основные признаки:

Симптомы непереносимости появляются очень быстро, буквально после нескольких глотков напитка и развиваются они в течение 10-20 минут.

  • Покраснение лица или шеи
  • Внезапный жар
  • Потливость
  • Тошнота
  • Рвота
  • Головокружение
  • Нарушение координации
  • Сердцебиение или резкое повышение давления
  • Иногда - закладывает нос, появляется сыпь, головная боль

Стоит помнить, что все эти симптомы появляются не через несколько часов после употребления алкоголя, и не на следующее утро, а чаще всего - очень быстро и достаточно сделать несколько глотков.

А как выглядит похмелье и чем оно отличается

Похмелье - это следствие обезвоживания, интоксикации и нарушения сна после чрезмерного употребления алкоголя.

Основные симптомы:

  • наступает через 6-12 часов после употребления
  • сопровождается головной болью
  • сухостью во рту
  • слабостью
  • может длиться до суток
  • зависит от количества и типа алкоголя

Если вам плохо сразу, даже от небольшой дозы - это не похмелье, а реакция организма.

Почему это случается:

  • У некоторых людей от природы мутировавший фермент ALDH2
  • Реакцию могут вызвать: примеси в вине, пиве, шампанском. Например: сернистый ангидрид, гистамин, дубильные вещества
  • Иногда симптомы непереносимости похожи на аллергию, но в основе именно метаболический сбой

Что делать, если у вас есть симптомы непереносимости

Обратитесь к врачу и пройдите обследование

Избегайте алкоголя или выбирайте те напитки, на которые нет реакции (иногда чистая водка вызывает значительно меньше симптомов, чем вино)

Если реакция очень сильная - выпейте много воды и примите антигистаминный препарат

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При написании материала были использованы источники: статьи о непереносимости алкоголя на Cleveland Clinic, Healthline, PubMed, советы National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism.

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