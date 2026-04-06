Чому після повернення з СЗЧ вже не можна вибрати собі бригаду: пояснення Решетилової

Військові, які повертаються після самовільного залишення частини (СЗЧ), більше не можуть самостійно обирати підрозділ. Таке рішення ухвалили, щоб уникнути хаотичного переміщення особового складу між бригадами.

"Так, не можна прийти, куди захотів. Чому так зробили? Тому що в якийсь момент переміщення через СЗЧ стало нормою: пішов у СЗЧ, опинився в новій частині, і це перетворилося на такий броунівський рух", - зазначила Решетилова.

За її словами, "деякі підрозділи цим навіть зловживали, переманюючи до себе військовослужбовців і прямо надсилаючи цілі алгоритми, що треба зробити, щоб прийти до них".

Як пояснила військовий омбудсман, така практика негативно впливала на планування.

"І ясно, що це негативно впливає на прогнозування і планування на тактичному рівні, оперативному чи стратегічному. Бо ти ніколи не можеш передбачити, яка кількість людей у тебе в конкретній частині чи на ділянці фронту. Так не має бути", - додала Решетилова.

Також омбудсман спростувала поширені чутки про те, що всіх таких військових нібито автоматично відправляють у штурмові підрозділи.

"Це неправда. Вони повертаються у частини пріоритетного комплектування", - сказала Решетилова.

За її словами, розподіл залежить від актуальних потреб армії.

"Наприклад, у якийсь момент 225, 425 чи 210 штурмові полки були в пріоритеті, то вони йшли туди. Але коли формувалася нова 160-та бригада, то масово відправляли військовослужбовців до неї, бо вона була в пріоритетному комплектуванні. Коли готувалася до виходу 61 бригада, то в пріоритеті були вони", - пояснила омбудсман.