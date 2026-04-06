Почему после возвращения из СЗЧ уже нельзя выбрать себе бригаду: объяснение Решетиловой

Военные, которые возвращаются после самовольного оставления части (СЗЧ), больше не могут самостоятельно выбирать подразделение. Такое решение приняли, чтобы избежать хаотичного перемещения личного состава между бригадами.

"Да, нельзя прийти, куда захотел. Почему так сделали? Потому что в какой-то момент перемещение через СЗЧ стало нормой: ушел в СЗЧ, оказался в новой части, и это превратилось в такое броуновское движение", - отметила Решетилова.

По ее словам, "некоторые подразделения этим даже злоупотребляли, переманивая к себе военнослужащих и прямо присылая целые алгоритмы, что надо сделать, чтобы прийти к ним".

Как пояснила военный омбудсмен, такая практика негативно влияла на планирование.

"И ясно, что это негативно влияет на прогнозирование и планирование на тактическом уровне, оперативном или стратегическом. Потому что ты никогда не можешь предсказать, какое количество людей у тебя в конкретной части или на участке фронта. Так не должно быть", - добавила Решетилова.

Также омбудсмен опровергла распространенные слухи о том, что всех таких военных якобы автоматически отправляют в штурмовые подразделения.

"Это неправда. Они возвращаются в части приоритетного комплектования", - сказала Решетилова.

По ее словам, распределение зависит от актуальных потребностей армии.

"Например, в какой-то момент 225, 425 или 210 штурмовые полки были в приоритете, то они шли туда. Но когда формировалась новая 160-я бригада, то массово отправляли военнослужащих в нее, потому что она была в приоритетном комплектовании. Когда готовилась к выходу 61 бригада, то в приоритете были они", - пояснила омбудсмен.