Чому можуть відмовити в субсидії? ПФУ назвав головні причини

Українці можуть не отримати житлову субсидію, якщо не відповідають встановленим вимогам або приховують важливу інформацію про свої доходи чи майно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.
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У Пенсійному фонді України детально пояснили, у яких випадках допомогу не призначать.
Великі покупки
Однією з найпоширеніших причин відмови є дорогі покупки. Якщо будь-хто із членів домогосподарства протягом останніх 12 місяців придбав товар чи послугу на суму понад 100 тисяч гривень, субсидію можуть не призначити.
Це стосується, зокрема:
Борги за комунальні послуги
Ще одна причина для відмови - прострочена заборгованість за житлово-комунальні послуги. Якщо борг перевищує встановлений законом поріг і не погашений або не реструктуризований, субсидію не призначать.
Друга квартира або новий автомобіль
Підставою для відмови може стати й наявність у власності:
Водночас законодавство передбачає низку винятків, тому в окремих випадках право на субсидію все ж може зберігатися.
Депозити та великі заощадження
При призначенні субсидії враховують і фінансовий стан сім'ї. Якщо домогосподарство має значні кошти на банківських рахунках або інші активи, це також може вплинути на рішення про надання допомоги.
Неправдиві відомості
Пенсійний фонд може відмовити у субсидії, якщо заявник подав недостовірну інформацію про доходи, склад сім'ї, майно або інші обставини, які впливають на право на допомогу.
У ПФУ наголошують, що перед поданням документів варто уважно перевірити всі дані. Якщо право на субсидію буде втрачено через недостовірні відомості, отримані кошти можуть зобов'язати повернути державі.
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