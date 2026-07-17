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Почему могут отказать в субсидии? ПФУ назвал главные причины

07:16 17.07.2026 Пт
3 мин
Кто именно рискует потерять право на выплату?
aimg Юлия Капитонова
Фото: Без государственной помощи можно остаться по разным причинам (Getty Images)

Украинцы могут не получить жилищную субсидию, если не отвечают установленным требованиям или скрывают важную информацию о своих доходах или имуществе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.

Главное:

  • Кто может лишиться права на субсидию. Пенсионный фонд может отказать в назначении субсидии, если семья не отвечает установленным критериям. В частности, это касается граждан, которые совершили дорогостоящую покупку, имеют значительную задолженность за коммунальные услуги или скрыли важную информацию о своих доходах или имуществе.
  • Какие обстоятельства учитывают ПФУ. При рассмотрении заявления Пенсионный фонд проверяет доходы, имущественное положение и расходы домохозяйства. Причиной отказа может стать покупка товаров или услуг на сумму свыше 100 тысяч гривен, наличие нового автомобиля, второй квартиры или других обстоятельств, определенных законодательством.
  • Как избежать отказа. Перед представлением документов следует внимательно проверить все сведения в заявлении и декларации. Если заявитель предоставит ложную информацию или не сообщит об изменениях, влияющих на право на субсидию, Пенсионный фонд может не только отказать в помощи, но и потребовать вернуть уже выплаченные средства.

В Пенсионном фонде Украины подробно объяснили, в каких случаях помощь не назначат.

Большие покупки

Одной из наиболее распространенных причин отказа являются дорогостоящие покупки. Если кто-либо из членов домохозяйства за последние 12 месяцев приобрел товар или услугу на сумму более 100 тысяч гривен, субсидию могут не назначить.

Это касается, в частности:

  • покупки квартиры или дома;
  • автомобиля;
  • земельного участка;
  • валюты или банковских металлов;
  • ценных бумаг;
  • строительных материалов или других дорогостоящих товаров.

Долги за коммунальные услуги

Еще одна причина для отказа - просроченная задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Если долг превышает установленный законом порог и не погашен или не реструктуризирован, субсидию не назначат.

Вторая квартира или новый автомобиль

Основанием для отказа может стать и наличие в собственности:

  • более одного жилого помещения (за отдельными исключениями);
  • автомобиля, с года выпуска которого прошло менее пяти лет.

В то же время, законодательство предусматривает ряд исключений, поэтому в отдельных случаях право на субсидию все же может сохраняться.

Депозиты и большие сбережения

При назначении субсидии учитывают и состояние семьи. Если у домохозяйства есть значительные средства на банковских счетах или другие активы, это также может повлиять на решение о предоставлении помощи.

Неправдивые сведения

Пенсионный фонд может отказать в субсидии, если заявитель предоставил недостоверную информацию о доходах, составе семьи, имуществе или других обстоятельствах, влияющих на право на пособие.

В ПФУ подчеркивают, что перед представлением документов следует внимательно проверить все данные. Если право на субсидию будет потеряно из-за недостоверных сведений, полученные средства могут обязать вернуть государству.

Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, кто может потерять субсидию в 2026 году.

Более того, мы объясняли, как доходы семьи влияют на размер выплаты.

Также стало известно, как онлайн просто и быстро оформить субсидию.

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