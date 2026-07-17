Почему могут отказать в субсидии? ПФУ назвал главные причины

Украинцы могут не получить жилищную субсидию, если не отвечают установленным требованиям или скрывают важную информацию о своих доходах или имуществе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.

Главное:

Кто может лишиться права на субсидию. Пенсионный фонд может отказать в назначении субсидии, если семья не отвечает установленным критериям. В частности, это касается граждан, которые совершили дорогостоящую покупку, имеют значительную задолженность за коммунальные услуги или скрыли важную информацию о своих доходах или имуществе.

Пенсионный фонд может отказать в назначении субсидии, если семья не отвечает установленным критериям. В частности, это касается граждан, которые совершили дорогостоящую покупку, имеют значительную задолженность за коммунальные услуги или скрыли важную информацию о своих доходах или имуществе. Какие обстоятельства учитывают ПФУ. При рассмотрении заявления Пенсионный фонд проверяет доходы, имущественное положение и расходы домохозяйства. Причиной отказа может стать покупка товаров или услуг на сумму свыше 100 тысяч гривен, наличие нового автомобиля, второй квартиры или других обстоятельств, определенных законодательством.

При рассмотрении заявления Пенсионный фонд проверяет доходы, имущественное положение и расходы домохозяйства. Причиной отказа может стать покупка товаров или услуг на сумму свыше 100 тысяч гривен, наличие нового автомобиля, второй квартиры или других обстоятельств, определенных законодательством. Как избежать отказа. Перед представлением документов следует внимательно проверить все сведения в заявлении и декларации. Если заявитель предоставит ложную информацию или не сообщит об изменениях, влияющих на право на субсидию, Пенсионный фонд может не только отказать в помощи, но и потребовать вернуть уже выплаченные средства.

В Пенсионном фонде Украины подробно объяснили, в каких случаях помощь не назначат.

Большие покупки

Одной из наиболее распространенных причин отказа являются дорогостоящие покупки. Если кто-либо из членов домохозяйства за последние 12 месяцев приобрел товар или услугу на сумму более 100 тысяч гривен, субсидию могут не назначить.

Это касается, в частности:

покупки квартиры или дома;

автомобиля;

земельного участка;

валюты или банковских металлов;

ценных бумаг;

строительных материалов или других дорогостоящих товаров.

Долги за коммунальные услуги

Еще одна причина для отказа - просроченная задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Если долг превышает установленный законом порог и не погашен или не реструктуризирован, субсидию не назначат.

Вторая квартира или новый автомобиль

Основанием для отказа может стать и наличие в собственности:

более одного жилого помещения (за отдельными исключениями);

автомобиля, с года выпуска которого прошло менее пяти лет.

В то же время, законодательство предусматривает ряд исключений, поэтому в отдельных случаях право на субсидию все же может сохраняться.

Депозиты и большие сбережения

При назначении субсидии учитывают и состояние семьи. Если у домохозяйства есть значительные средства на банковских счетах или другие активы, это также может повлиять на решение о предоставлении помощи.

Неправдивые сведения

Пенсионный фонд может отказать в субсидии, если заявитель предоставил недостоверную информацию о доходах, составе семьи, имуществе или других обстоятельствах, влияющих на право на пособие.

В ПФУ подчеркивают, что перед представлением документов следует внимательно проверить все данные. Если право на субсидию будет потеряно из-за недостоверных сведений, полученные средства могут обязать вернуть государству.