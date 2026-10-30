Чому Конотоп 5 днів був без світла: Шмигаль розповів деталі

У Конотопі Сумської області після російських ударів пошкодили три ключові підстанції. Енергетикам знадобилося п'ять днів, щоб повернути електропостачання всім споживачам і перевести мережу на постійну схему живлення.

РБК-Україна повідомляє, що про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді 30 жовтня заявив перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Чому відновлення електропостачання затягнулося

За словами Шмигаля, після пошкодження трьох ключових підстанцій, які забезпечують Конотоп електроенергією, "Укренерго" та обленерго розпочали відновлювальні роботи.

Енергетики п'ять разів намагалися відновити електропостачання, однак кожна спроба супроводжувалася повторними ураженнями об'єктів, короткими замиканнями та новими проблемами в мережі. Це ускладнювало роботи й подовжувало терміни відновлення.

Протягом п'яти днів електроенергію повертали жителям поступово. Щодня заживлювали від 5 до 8 тисяч абонентів, тоді як ще близько 10-18 тисяч залишалися без світла.

На четвертий день електропостачання відновили для всіх абонентів. Однак на п'ятий день усіх споживачів технологічно відключили на кілька годин, щоб перевести мережу на постійну схему живлення.

Чи були перебої з водою та газом

За словами міністра енергетики, газопостачання в Конотопі не припинялося - газ отримували всі споживачі.

Натомість виникли проблеми з водопостачанням. Місцевий водоканал не мав резервного живлення від дизельних генераторів, через що були перебої з подачею води.

Шмигаль зазначив, що під час кожного відновлення електропостачання енергетики насамперед заживлювали водоканал, щоб забезпечити місто водою.

Що сталося у Конотопі

Нагадаємо, перебої з електропостачанням у Конотопі почалися в ніч на 24 жовтня після російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Унаслідок атаки були пошкоджені кілька енергетичних об'єктів, частина з яких зазнала повного руйнування.

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін повідомляв, що для забезпечення роботи генераторів і пунктів незламності місту терміново потрібно було щонайменше 40 тонн дизельного пального.

У "Сумиобленерго" розповідали РБК-Україна, що відновлювальні роботи тривали безперервно. Попри тривалу відсутність електроенергії, освітні заклади міста продовжували працювати: дитячі садочки залишалися відкритими, а дітей забезпечували гарячим харчуванням. Школи ж перебували на канікулах згідно із затвердженим графіком, який збігся з періодом відключень.