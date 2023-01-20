UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чому Грузія не допомагає Україні у війні: що кажуть у Саакашвілі

Фото: грузинський та український державний і політичний діяч Хатія Деканоідзе (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Юрченко

Грузія відмовилася надавати Україні військову допомогу, а також не підтримала санкції. Влада країни прийняла таке рішення через свою проросійську позицію.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла депутат грузинського парламенту, екс-глава Нацполіції України та соратниця колишнього президента Грузії Хатія Деканоїдзе.

Вона пояснила, що наразі у Грузії великий вплив має олігарх Бідзіна Іванішвілі, який на початку 90-х заробив свої активи у Росії. У 2012 році він був прем'єр-міністром, але вже наступного року пішов з посади та залишався в тіні.

"Після цього вже десятий рік Іванішвілі править Грузією, він людина, яка до кінця прихопила державу і робить те, що їй подобається", - сказала Деканоїдзе.

До 24 лютого минулого року "Грузинській мрії" (правляча партія Грузії, заснована Іванішвілі, - ред.) залишалася у "сірій зоні", але після повномасштабного вторгнення РФ в Україну продемонструвала, що підтримує Кремль.

"Був випадок, коли вони не дали президенту Зеленському можливості виступити перед грузинським парламентом, звернутися до народу, і в нас тоді зібралося дуже багато людей на Руставелі і Зеленський уже звернувся до них", - додала парламентар.

За словами Деканоїдзе, "Грузинська мрія", Іванішвілі зокрема, мають тісні зв'язки з російськими олігархами. Сам Бідзіна Іванішвілі, а також його близькі родичі знаходяться під санкціями України.

Нагадаємо, уряд Грузії відмовився передавати самохідні зенітно-ракетні комплекси "Бук", які Україна надала під час нападу РФ у 2008 році.

Міноборони Грузії заявило, що не буде передавати "Буки", оскільки отримало їх не безкоштовно, а придбало.

Пізніше у грузинському уряді назвали іншу причину, заявивши, що такий крок нібито є спробою втягнути Грузію у збройний конфлікт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГрузіяМіхеіл СаакашвіліХатія ДеканоідзеВійна в Україні