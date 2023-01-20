Почему Грузия не помогает Украине в войне: что говорят у Саакашвили

Она объяснила, что сейчас в Грузии большое влияние имеет олигарх Бидзина Иванишвили, который в начале 90-х заработал свои активы в России. В 2012 году он был премьер-министром, но уже в следующем году ушел с поста и оставался в тени.

"После этого уже десятый год Иванишвили правит Грузией, он человек, который до конца прихватил государство и делает то, что ему нравится", - сказала Деканоидзе.

До 24 февраля прошлого года "Грузинская мечта" (правящая партия Грузии, основанная Иванишвили, - ред.) оставалась в "серой зоне", но после полномасштабного вторжения РФ в Украину продемонстрировала, что поддерживает Кремль.

"Был случай, когда они не дали президенту Зеленскому возможности выступить перед грузинским парламентом, обратиться к народу, и у нас тогда собралось очень много людей на Руставели и Зеленский уже обратился к ним", - добавила парламентарий.

По словам Деканоидзе, "Грузинская мечта", Иванишвили в частности, имеют тесные связи с российскими олигархами. Сам Бидзина Иванишвили, а также его близкие родственники находятся под санкциями Украины.

Напомним, правительство Грузии отказалось передавать самоходные зенитно-ракетные комплексы "Бук", которые Украина предоставила во время нападения РФ в 2008 году.

Минобороны Грузии заявило, что не будет передавать "Буки", поскольку получило их не бесплатно, а купило.

Позже в грузинском правительстве назвали другую причину, заявив, что такой шаг якобы является попыткой вовлечь Грузию в вооруженный конфликт.

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