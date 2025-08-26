UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Чому Apple тягне з випуском AirPods Max 2 і коли чекати на нові навушники

Apple не поспішає випускати AirPods Max 2 (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Шанувальникам AirPods Max не варто чекати швидкого виходу другого покоління повнорозмірних навушників Apple.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт MacRumors, присвячений новинам про продукцію Apple.

За словами Марка Гурмана з Bloomberg, модель опинилася у своєрідному комерційному глухому куті - вона "занадто популярна, щоб Apple зняла її з продажів, але недостатньо затребувана, щоб компанія вкладала серйозні ресурси в розробку оновленої версії".

Раніше аналітик Мін-Чі Куо повідомляв, що виробництво AirPods Max 2 може початися не раніше 2027 року.

Але прогноз Гурмана виглядає не менш песимістично: за його даними, команда Apple зосереджена на щорічних апдейтах лінійки AirPods та інтеграції аудіотехнологій в інші продукти компанії. Восени, наприклад, очікується реліз нових AirPods Pro 3.

Обмежена увага до AirPods Max проявилася ще минулого року, коли Apple обмежилася лише переходом на зарядку USB-C (вимушений захід через вимоги ЄС) і додаванням нових кольорів. Істотних поліпшень не було.

Водночас із моменту виходу оригінальної версії в грудні 2020 року минуло вже майже п'ять років - "незвично довгий термін для продукту Apple без справжнього оновлення", зазначає Гурман.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
AppleГаджети