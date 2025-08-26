Почему Apple тянет с выпуском AirPods Max 2 и когда ждать новые наушники

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, модель оказалась в своеобразном коммерческом тупике - она "слишком популярна, чтобы Apple сняла ее с продаж, но недостаточно востребована, чтобы компания вкладывала серьезные ресурсы в разработку обновленной версии".

Ранее аналитик Мин-Чи Куо сообщал, что производство AirPods Max 2 может начаться не раньше 2027 года.

Но прогноз Гурмана выглядит не менее пессимистично: по его данным, команда Apple сосредоточена на ежегодных апдейтах линейки AirPods и интеграции аудиотехнологий в другие продукты компании. Осенью, например, ожидается релиз новых AirPods Pro 3.

Ограниченное внимание к AirPods Max проявилось еще в прошлом году, когда Apple ограничилась лишь переходом на зарядку USB-C (вынужденная мера из-за требований ЕС) и добавлением новых цветов. Существенных улучшений не последовало.

При этом с момента выхода оригинальной версии в декабре 2020 года прошло уже почти пять лет - "необычно долгий срок для продукта Apple без настоящего обновления", отмечает Гурман.