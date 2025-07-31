Apple готує AirPods Pro 3: що вже відомо про навушники нового покоління

Apple востаннє оновлювала навушники AirPods Pro 2022 року, і, за чутками, цього року компанія представить AirPods Pro 3 одночасно з новою лінійкою iPhone 17.

Про те, коли вийдуть AirPods Pro 3 і що в них буде нового, розповідає РБК-Україна з посиланням на сайт CNET .

Коли можуть представити AirPods Pro 3

У лютому інсайдер Kosutami в соцмережі X стверджував, що Apple планує запустити AirPods Pro 3 і AirTag 2 у травні або червні. Однак ці дані не підтвердилися.

Більш імовірний сценарій - вересень, разом із прем'єрою iPhone 17. Саме на цю дату вказує відомий аналітик Bloomberg Марк Гурман. За його інформацією, AirPods Pro 3 отримають оновлений дизайн і підтримку функції вимірювання пульсу, аналогічної тій, що з'явиться в Beats Powerbeats Pro 2.

Пізніше було знайдено згадку AirPods Pro 3 у коді iOS 26 Beta 1.

Які функції вже анонсовані для поточних моделей

На WWDC 2025, що відбулася 9 червня, Apple оголосила про нові можливості для AirPods Pro 2, AirPods 4 і AirPods 4 з ANC. Ці функції з'являться офіційно восени, але вже доступні бета-тестерам з акаунтами розробників.

Що нового з'явиться в AirPods Pro 3

Запис звуку студійної якості

Тепер подкастери, вокалісти та інші творці контенту зможуть записувати аудіо з високою якістю, навіть у шумному середовищі, завдяки функції Voice Isolation.

Покращена якість дзвінків

Завдяки чипу H2 Apple поліпшила чіткість і натуральність голосу в дзвінках, включно з FaceTime і CallKit-додатками.

Віддалене керування камерою

Функція Camera Remote дає змогу запускати та зупиняти відеозапис натисканням на ніжку AirPods.

Автоматична пауза під час засинання

Пристрої з чипом H2 зможуть визначати момент, коли користувач засинає, і призупиняти відтворення.

Чи з'являться AirPods Pro 3 у 2025 році?

Незважаючи на оптимістичний прогноз, не всі аналітики впевнені, що новинка вийде цього року. За даними MacRumors, аналітик Джефф Пу вважає, що AirPods Pro 3 вийдуть тільки у 2026 році - одночасно з Apple Watch Series 12 і оновленою гарнітурою Vision Pro.

Цієї версії дотримується і відомий індустріальний аналітик Мін-Чі Куо, який також передбачив появу полегшеної версії AirPods Max у 2027 році.

Чи вплинуть тарифи Трампа на ціну AirPods Pro 3

Поки не зрозуміло, наскільки нові тарифи, запропоновані адміністрацією Дональда Трампа, позначаться на ціні AirPods Pro 3 та іншої техніки Apple. Є побоювання, що мита на товари з Китаю можуть збільшити вартість продукції. Однак Apple вже перенесла частину виробництва в Індію і В'єтнам, щоб знизити ризики.

Проблема в тому, що тепер США і В'єтнам уклали нову торговельну угоду, за якою може стягуватися 20% податок на ввезення товарів з В'єтнаму. А саме туди Apple збиралася перенести виробництво нових AirPods. Ці тарифи розраховуються не від роздрібної, а від оптової ціни - але все одно це відчутно.

Деякі конкуренти, як-от Sony і Bowers & Wilkins, уже підвищили ціни на свої навушники приблизно на 10%. Але Apple зараз намагається утримати свою частку на ринку - дедалі більше людей обирають дешевші бездротові навушники, навіть якщо користуються iPhone.

Найімовірніше, Apple постарається не піднімати ціну на AirPods Pro 3, залишивши її на рівні 249 доларів.

Проте, якщо тарифи набудуть чинності, це може вплинути на терміни випуску і навіть призвести до того, що нові AirPods з'являться спочатку за межами США. Раніше саме американський ринок отримував найвигіднішу ціну на пристрої Apple - але це може змінитися.

Датчики температури та пульсу

Згідно з витоками, AirPods Pro 3 можуть отримати функції моніторингу серцебиття, аналогічні новим Beats Powerbeats Pro 2.

Хоча для власників Apple Watch це може здатися надлишковим, інсайдери стверджують, що Apple тестує ці можливості в ширшому контексті - можливо, в рамках майбутніх функцій для здоров'я.

Також обговорюється можливість інтеграції датчиків температури та інших фізіологічних показників. Марк Гурман і аналітик Мін-Чі Куо повідомляли про розробку Apple інфрачервоних камер для майбутніх моделей AirPods.

Ці технології могли б використовуватися для управління жестами, поліпшеного просторового звуку і адаптації роботи під зовнішні умови - все в рамках майбутньої ініціативи Apple Intelligence. У AirPods Pro 3 камери, найімовірніше, не з'являться, але в четвертому поколінні - цілком можливо.

Кожен навушник Powerbeats Pro 2 оснащений датчиком серцевого ритму і сенсорами, що визначають наявність на вусі (фото: CNET)

Зарядний кейс з екраном

Найбільш обговорюваною та інтригуючою новинкою може стати зарядний кейс із сенсорним дисплеєм. Патент на подібну технологію Apple оформила ще 2022 року, а відтоді подібні рішення вже з'явилися у конкурентів.

З чуток, Apple теж може внести зміни в кейс AirPods Pro 3 - не обов'язково додаючи дисплей, але, наприклад, зменшивши його розмір або замінивши фізичну кнопку Bluetooth-підключення на сенсорну, як у AirPods 4.

З урахуванням того, що Apple нещодавно випустила дві версії AirPods 4, з активним шумопоглинанням і без, можна припустити, що і AirPods Pro 3 вийдуть у двох виконаннях: базова і преміум-модель з екраном і додатковими функціями.

JBL Live Beam 3 мають кольоровий сенсорний екран у своєму футлярі (фото: CNET)

Новий чип H3 і Bluetooth 5.4

Очікується, що AirPods Pro 3 отримають новітній чип H3 (замість H2, використовуваного в AirPods Pro 2 і AirPods 4), а також підтримку Bluetooth 5.4. Новий чип, імовірно, забезпечить кращу енергоефективність, поліпшене шумозаглушення, чіткіше звучання і підвищену якість голосових викликів.

Також очікується збільшення часу автономної роботи і доопрацювання в конструкції мікрофонів і акустики самих навушників. Apple може також оновити свою функцію "слухового апарату", що дає змогу використовувати AirPods як допоміжний слуховий пристрій.

Підтримка аудіо без втрат може стати ще однією важливою функцією. Наразі AirPods Pro 2 можуть відтворювати аудіо без втрат лише з Vision Pro - завдяки дуже короткому бездротовому зв'язку. Є надія, що AirPods Pro 3 зможуть відтворювати такі звуки і при підключенні до iPhone, iPad або Mac.

"Живий" переклад

За даними Bloomberg, разом з iOS 19 восени Apple планує інтегрувати функцію живого перекладу в AirPods через власний додаток Translate.

Уже зараз додаток має потужні можливості, але в нових навушниках процес перекладу буде автоматизовано і спрощено - зокрема з можливістю програвання перекладеної мови через динамік iPhone.

Функція, ймовірно, буде доступна і для AirPods Pro 2, AirPods 4 і навіть Beats Powerbeats Pro 2 - усі вони працюють на чипі H2 і мають достатню обчислювальну потужність.

Новий чип U2 у кейсі

AirPods Pro 3 також можуть отримати оновлений чип U2 у зарядному кейсі (замість U1 у поточних моделях). Це зробить функцію точного пошуку через Find My ще надійнішою. Наприклад, AirPods 4 не мають U1-чіпа і тому не підтримують точний пошук - чого не можна сказати про Pro 2.

На що ще розраховують користувачі

Деякі користувачі сподіваються, що кейс AirPods Pro 3 зможе працювати як Bluetooth-передавач - щоб підключатися, наприклад, до екрана в літаку. Така функція вже є в окремих моделей конкурентів, наприклад, Bowers & Wilkins або Poly Voyager.

Також просять додати в комплект ще один розмір насадок - XL. Apple вже додала в минулому поколінні варіант XS, а ось користувачі з більшим вушним каналом досі мають труднощі з щільною посадкою. Це важливо, оскільки хороша шумоізоляція безпосередньо залежить від герметичного прилягання амбушур.