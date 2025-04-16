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Конкурент AirPods представив навушники з рекордною автономністю роботи

Середа 16 квітня 2025 18:55
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Конкурент AirPods представив навушники з рекордною автономністю роботи З'явився конкурент AirPods з неймовірною батареєю (колаж: РБК-Україна)
Автор: Павло Колеснік

Бренд CMF, який є частиною компанії Nothing, представив нові бездротові навушники Buds 2. Хоча вони зовні нагадують перші CMF Buds, всередині було впроваджено значні поліпшення.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт GSMArena, присвячений мобільним пристроям і технологіям.

Характеристики навушників

CMF Buds 2 оснащені 11-міліметровими кастомними драйверами, налаштованими за допомогою технології Dirac Opteo, а також поліпшеною системою Nothing Ultra Bass Technology 2.0 для потужних низьких частот. Оновлено підтримку Bluetooth 5.4 з можливістю одночасного підключення до двох пристроїв, а також підтримкою Google Fast Pair і Microsoft Swift Pair.

Покращено і систему активного шумозаглушення: тепер вона здатна пригнічувати до 48 дБ зовнішнього шуму. Гібридна система ANC охоплює широкий діапазон до 5200 Гц і динамічно адаптується під навколишнє оточення.

Конкурент AirPods представив навушники з рекордною автономністю роботиКонкурент AirPods представив навушники з рекордною автономністю роботиКонкурент AirPods представив навушники з рекордною автономністю роботиКонкурент AirPods представив навушники з рекордною автономністю роботиНавушники CMF Buds 2 (фото: CMF Buds 2)

У кожному навушнику встановлено по три мікрофони (всього шість), застосовується технологія Clear Voice 3.0, а також реалізована підтримка просторового звучання.

CMF Buds 2 захищені від води і пилу за стандартом IP55, а кейс має захист від бризок за стандартом IPX2. Час автономної роботи становить 13,5 годин на одному заряді і до 55 годин із зарядним кейсом.

Доступні три кольори: світло-зелений, темно-сірий і помаранчевий.

Ціна - 59 доларів або 49,95 євро, у разі передзамовлення діє знижка - 10 євро. Поставки почнуться з 18 квітня.

Конкурент AirPods представив навушники з рекордною автономністю роботиХарактеристики CMF Buds 2 (фото: CMF Buds 2)

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