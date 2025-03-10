Apple розробляє навушники з "очима": як це працюватиме

Apple працює над версією AirPods із вбудованими камерами. Хоча ця технологія, найімовірніше, не з'явиться в AirPods Pro 3, які можуть випустити цього року, компанія вже активно займається її розробкою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин про Apple 9to5Mac .

Інтеграція візуального інтелекту

З виходом iPhone 16 Apple представила функцію Camera Control. Ця нова кнопка зручна для зйомки та налаштування камери, але також відкрила доступ до нової технології - Visual Intelligence.

Visual Intelligence - це потужний інструмент, який допомагає користувачам краще орієнтуватися у світі та здійснювати дії на основі фізичного контексту. Наприклад, можна додати афішу заходу в календар або скористатися ChatGPT чи Google для пошуку інформації.

За словами Марка Гурмана, Apple прагне впровадити подібну інтеграцію в AirPods, щоб зміцнити свої позиції в гонці штучного інтелекту.

"Apple працює над новою версією AirPods Pro, яка використовує зовнішні камери і штучний інтелект для аналізу навколишнього світу і надання інформації користувачеві. Це, по суті, рух у бік розумних окулярів - але без самих окулярів", - заявив Марк Гурман.

З такою функцією можна буде, наприклад, ставити запитання Siri про своє оточення, навіть не дістаючи iPhone з кишені.

Покращений просторовий звук

Аналітик ланцюжка поставок Мін-Чі Куо також припустив, що камери в AirPods можуть використовуватися для інтеграції з іншими продуктами Apple. Зокрема, вони можуть поліпшити просторове сприйняття під час прослуховування аудіо з Apple Vision Pro.

"Нові AirPods передбачається використовувати з Vision Pro і майбутніми гарнітурами Apple для поліпшення просторового звуку і розвитку екосистеми просторових обчислень. Наприклад, якщо користувач дивиться відео у Vision Pro і повертає голову в певному напрямку, звук з цього боку буде посилено для створення реалістичнішого аудіосприйняття", - заявив Мін-Чі Куо.

Це звучить досить незвично, але, з огляду на репутацію Куо, його прогноз заслуговує на увагу. Він також зазначив, що камери можуть дозволити керувати AirPods за допомогою жестів у повітрі.

Дата виходу

За даними Bloomberg, ця технологія не з'явиться раніше 2027 року і, найімовірніше, буде представлена разом з AirPods Pro 4.

У 2027 році Apple розглядає можливість випуску розумних окулярів, порівнянних з Meta Ray-Ban, а також AirPods з камерами. Ідея полягає в тому, щоб використовувати напрацювання технології візуального інтелекту з Vision Pro, яка сканує оточення користувача і надає корисні дані.

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