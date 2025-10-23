Мужчины 25+ меньше идут в магистратуру и аспирантуру? В МОН поделились статистикой поступления

В 2025 году значительно сократилось количество поступающих в магистратуру, особенно по контракту. Особенно заметное уменьшение наблюдается среди мужчин старше 25 лет, поступающих на аспирантуру.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Николая Трофименко во время брифинга в Медиацентре "Украина".

Меньше заявлений на магистратуру

По сравнению с прошлым годом, количество мужчин 25+ в магистратуре уменьшилось на 15,5 тысячи человек:

в 2025 году на магистратуру подали более 217 тысяч заявлений, тогда как в 2024-м их было более 280 тысяч;

зачислено на обучение более 97 тысяч будущих магистров (в 2024 году - более 125 тысяч).

"Мы возвращаемся к нормальному уровню поступающих на магистратуру - все меньше людей 25+ остаются без образования. А те, кто поступили ради отсрочки в 2022-2023 годах, уже завершили обучение и могут быть мобилизованы", - отметил Трофименко.

Аспирантура: резкое падение мужчин

В аспирантуре в этом году заметно сильное сокращение доли мужчин старше 25 лет - на 70%.

на бюджетной дневной форме (с отсрочкой от мобилизации) зачислено 4643 человека;

на контракт - 1119 человек (заочники и иностранцы).

В то же время доля женщин увеличилась вдвое: сейчас она составляет 18,5% против 9,5% в прошлом году.

Всего на бюджет зачислили 2291 человека в возрасте старше 25 лет, из которых 1998 - мужчины.

"Мы видим, что аспирантура выровнялась и сбалансировалась с цифрами до полномасштабного вторжения, и это очень правильно", - добавил Трофименко.

Добавим, что "бум" на поступление в магистратуру и аспирантуру наблюдался в предыдущие годы среди мужчин в возрасте 25+, потому что обучение давало право на отсрочку от мобилизации. Сейчас у нее есть только те, кто поступил на государственную форму обучения.