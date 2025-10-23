ua en ru
Мужчины 25+ меньше идут в магистратуру и аспирантуру? В МОН поделились статистикой поступления

Четверг 23 октября 2025 16:35
UA EN RU
Мужчины 25+ меньше идут в магистратуру и аспирантуру? В МОН поделились статистикой поступления В МОН рассказали о статистике вступительной кампании (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В 2025 году значительно сократилось количество поступающих в магистратуру, особенно по контракту. Особенно заметное уменьшение наблюдается среди мужчин старше 25 лет, поступающих на аспирантуру.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Николая Трофименко во время брифинга в Медиацентре "Украина".

Меньше заявлений на магистратуру

По сравнению с прошлым годом, количество мужчин 25+ в магистратуре уменьшилось на 15,5 тысячи человек:

  • в 2025 году на магистратуру подали более 217 тысяч заявлений, тогда как в 2024-м их было более 280 тысяч;
  • зачислено на обучение более 97 тысяч будущих магистров (в 2024 году - более 125 тысяч).

"Мы возвращаемся к нормальному уровню поступающих на магистратуру - все меньше людей 25+ остаются без образования. А те, кто поступили ради отсрочки в 2022-2023 годах, уже завершили обучение и могут быть мобилизованы", - отметил Трофименко.

Аспирантура: резкое падение мужчин

В аспирантуре в этом году заметно сильное сокращение доли мужчин старше 25 лет - на 70%.

  • на бюджетной дневной форме (с отсрочкой от мобилизации) зачислено 4643 человека;
  • на контракт - 1119 человек (заочники и иностранцы).

В то же время доля женщин увеличилась вдвое: сейчас она составляет 18,5% против 9,5% в прошлом году.

Всего на бюджет зачислили 2291 человека в возрасте старше 25 лет, из которых 1998 - мужчины.

"Мы видим, что аспирантура выровнялась и сбалансировалась с цифрами до полномасштабного вторжения, и это очень правильно", - добавил Трофименко.

Добавим, что "бум" на поступление в магистратуру и аспирантуру наблюдался в предыдущие годы среди мужчин в возрасте 25+, потому что обучение давало право на отсрочку от мобилизации. Сейчас у нее есть только те, кто поступил на государственную форму обучения.

Читайте также о том, что 20 октября в Украине закончилась вступительная кампания 2025. В этом году количество студентов уменьшилось на всех уровнях образования, кроме бакалавриата. На первый курс бакалавриата и медицинской магистратуры поступили почти 200 тысяч человек, магистратуру - более 93 тысяч, аспирантуру - почти 4,7 тысячи, а в колледжи - 147 тысяч.

Ранее мы писали о том, что более 300 украинских университетов набрали менее тысячи первокурсников, наибольший недобор в частных заведениях. Только 48 вузов получили более тысячи рекомендаций к зачислению.

МОН Вступительная кампания Образование в Украине
