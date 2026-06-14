Чоловік стріляв у бік перехожих в Ірпені, поліція його затримала

Ввечері у мережі поширилося відео та заявлялося, що в Ірпені сталася стрілянина. Правоохоронці підтвердили цю інформацію та заявили, що повідомлення про інцидент надійшло їм о 21:14.

Поліція попередньо встановила, що на одній з вулиць міста особа здійснювала постріли у бік перехожих.

"На місце події негайно прибули наряд групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Правоохоронці оперативно встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 47-річний місцевий мешканець", - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Також правоохоронці заявили, що за даним фактом внесли відомості до ЄРДР за фактом хуліганських дій (ч. 4 ст. 296 КК України).