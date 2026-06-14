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Чоловік стріляв у бік перехожих в Ірпені, поліція його затримала

04:20 14.06.2026 Нд
2 хв
Що сталося в Ірпені?
aimg Едуард Ткач
Фото: стрілянину влаштував 47-річний чоловік (Getty Images)

У суботу ввечері, 13 червня, в Ірпені на Київщині сталася стрілянина. Поліція регіону вже затримала особу, яка стріляла у бік перехожих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Київської області.

Ввечері у мережі поширилося відео та заявлялося, що в Ірпені сталася стрілянина. Правоохоронці підтвердили цю інформацію та заявили, що повідомлення про інцидент надійшло їм о 21:14.

Поліція попередньо встановила, що на одній з вулиць міста особа здійснювала постріли у бік перехожих.

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"На місце події негайно прибули наряд групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Правоохоронці оперативно встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 47-річний місцевий мешканець", - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Також правоохоронці заявили, що за даним фактом внесли відомості до ЄРДР за фактом хуліганських дій (ч. 4 ст. 296 КК України).

Інші інциденти

Нагадаємо, що 18 травня стрілянина сталася в Деснянському районі Києва. Чоловік під час сварки зі знайомими здійснив постріли, після чого зачинився у квартирі. Згодом поліція його затримала.

Також ми писали, що пізно ввечері 9 травня в одному з районів Києва теж сталася стрілянина. Правоохоронці з'ясували, що між двома чоловіками стався конфлікт, який призвів до бійки. Потім один з них дістав травматичний пістолет та здійснив кілька пострілів.

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