На Київщині сталася масова бійка, поліція встановлює обставини

15:24 03.05.2026 Нд
2 хв
Що кажуть у поліції та як розвивалися події
aimg Сергій Козачук
На Київщині сталася масова бійка, поліція встановлює обставини Фото: бійка через шум, поліція встановлює деталі події (facebook.com/zaporizhiapolice)
У селі Святопетрівське на Київщині стався конфлікт між підлітками та чоловіками, що переріс у бійку. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

Деталі інциденту

За інформацією правоохоронців, інцидент стався у Бучанському районі, про що до поліції повідомили місцеві жителі.

За попередніми даними, родина відпочивала на території домоволодіння. Поруч із ним компанія підлітків голосно поводилася, через що чоловіки вирішили зробити зауваження.

Після зауваження виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. На місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції.

Наразі правоохоронці зареєстрували інформацію до Єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення. Триває перевірка.

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що в столиці вже фіксувалися подібні інциденти із застосуванням зброї. Зокрема, 1 травня 2026 року у Святошинському районі Києва правоохоронці оголошували спеціальну поліцейську операцію для розшуку стрільця, який відкрив стрілянину.

Крім того, у квітні сталися інші резонансні події. Зокрема, у Печерському районі правоохоронці застосували зброю, щоб затримати водія, який наїхав на патрульного та влаштував ДТП.

Також у супермаркеті було ліквідовано чоловіка, який попередньо підпалив квартиру, потім вбив та пораних кількох людей та забарикадувався у супермаркеті

