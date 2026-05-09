У Києві чоловік стріляв посеред вулиці: що відомо

У суботу пізно ввечері, 9 травня, у Києві в одному з районів сталася стрілянина. Зараз правоохоронці з'ясовують інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки та коментар прес-секретаря Нацполіції Юлії Гірдвіл.

Зокрема, приблизно о 23:15 у соцмережах поширилися кадри, на яких було добре чути звуки пострілів. У пабліках писали, що чоловік "напився" і "стріляє по людях". Однак на кадрах не було видно, щоб хтось постраждав.

Тим часом у поліції заявили, що правоохоронці вже на місці, а інформації про постраждалих не було.

"Наряди поліції зараз на місці, відпрацьовують територію, про постраждалих на 102 інформація не надходила", - сказала прес-секретар Нацполіції в коментарі РБК-Україна.

Оновлено о 23:58

У Поліції Києва відзвітували, що затримали стрілка. Попередньо, інцидент стався через конфлікт.

"Попередньо встановлено, що під час конфлікту між двома чоловіками виникла бійка, під час якої один із них дістав травматичний пістолет і здійснив кілька пострілів у бік опонента. Потерпілий у задовільному стані", - йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.