Мужчина стрелял в сторону прохожих в Ирпене, полиция его задержала

Вечером в сети распространилось видео и заявлялось, что в Ирпене произошла стрельба. Правоохранители подтвердили эту информацию и заявили, что сообщение об инциденте поступило им в 21:14.

Полиция предварительно установила, что на одной из улиц города человек осуществлял выстрелы в сторону прохожих.

"На место происшествия немедленно прибыли наряд группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Правоохранители оперативно установили и задержали злоумышленника. Им оказался 47-летний местный житель", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Также правоохранители заявили, что по данному факту внесли сведения в ЕРДР по факту хулиганских действий (ч. 4 ст. 296 УК Украины).