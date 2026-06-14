Чоловік стріляв у бік перехожих в Ірпені, поліція його затримала
У суботу ввечері, 13 червня, в Ірпені на Київщині сталася стрілянина. Поліція регіону вже затримала особу, яка стріляла у бік перехожих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Київської області.
Ввечері у мережі поширилося відео та заявлялося, що в Ірпені сталася стрілянина. Правоохоронці підтвердили цю інформацію та заявили, що повідомлення про інцидент надійшло їм о 21:14.
Поліція попередньо встановила, що на одній з вулиць міста особа здійснювала постріли у бік перехожих.
"На місце події негайно прибули наряд групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Правоохоронці оперативно встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 47-річний місцевий мешканець", - йдеться у повідомленні.
У поліції додали, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Також правоохоронці заявили, що за даним фактом внесли відомості до ЄРДР за фактом хуліганських дій (ч. 4 ст. 296 КК України).
Інші інциденти
Нагадаємо, що 18 травня стрілянина сталася в Деснянському районі Києва. Чоловік під час сварки зі знайомими здійснив постріли, після чого зачинився у квартирі. Згодом поліція його затримала.
Також ми писали, що пізно ввечері 9 травня в одному з районів Києва теж сталася стрілянина. Правоохоронці з'ясували, що між двома чоловіками стався конфлікт, який призвів до бійки. Потім один з них дістав травматичний пістолет та здійснив кілька пострілів.