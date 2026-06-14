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Мужчина стрелял в сторону прохожих в Ирпене, полиция его задержала

04:20 14.06.2026 Вс
2 мин
Что произошло в Ирпене?
aimg Эдуард Ткач
Мужчина стрелял в сторону прохожих в Ирпене, полиция его задержала Фото: стрельбу устроил 47-летний мужчина (Getty Images)
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В субботу вечером, 13 июня, в Ирпене Киевской области произошла стрельба. Полиция региона уже задержала человека, который стрелял в сторону прохожих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Киевской области.

Вечером в сети распространилось видео и заявлялось, что в Ирпене произошла стрельба. Правоохранители подтвердили эту информацию и заявили, что сообщение об инциденте поступило им в 21:14.

Полиция предварительно установила, что на одной из улиц города человек осуществлял выстрелы в сторону прохожих.

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"На место происшествия немедленно прибыли наряд группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Правоохранители оперативно установили и задержали злоумышленника. Им оказался 47-летний местный житель", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Мужчина стрелял в сторону прохожих в Ирпене, полиция его задержала

Также правоохранители заявили, что по данному факту внесли сведения в ЕРДР по факту хулиганских действий (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

Другие инциденты

Напомним, что 18 мая стрельба произошла в Деснянском районе Киева. Мужчина во время ссоры со знакомыми совершил выстрелы, после чего закрылся в квартире. Впоследствии полиция его задержала.

Также мы писали, что поздно вечером 9 мая в одном из районов Киева тоже произошла стрельба. Правоохранители выяснили, что между двумя мужчинами произошел конфликт, который привел к драке. Затем один из них достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов.

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