Мужчина стрелял в сторону прохожих в Ирпене, полиция его задержала
В субботу вечером, 13 июня, в Ирпене Киевской области произошла стрельба. Полиция региона уже задержала человека, который стрелял в сторону прохожих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Киевской области.
Вечером в сети распространилось видео и заявлялось, что в Ирпене произошла стрельба. Правоохранители подтвердили эту информацию и заявили, что сообщение об инциденте поступило им в 21:14.
Полиция предварительно установила, что на одной из улиц города человек осуществлял выстрелы в сторону прохожих.
"На место происшествия немедленно прибыли наряд группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Правоохранители оперативно установили и задержали злоумышленника. Им оказался 47-летний местный житель", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что в результате инцидента никто не пострадал.
Также правоохранители заявили, что по данному факту внесли сведения в ЕРДР по факту хулиганских действий (ч. 4 ст. 296 УК Украины).
Другие инциденты
Напомним, что 18 мая стрельба произошла в Деснянском районе Киева. Мужчина во время ссоры со знакомыми совершил выстрелы, после чего закрылся в квартире. Впоследствии полиция его задержала.
Также мы писали, что поздно вечером 9 мая в одном из районов Киева тоже произошла стрельба. Правоохранители выяснили, что между двумя мужчинами произошел конфликт, который привел к драке. Затем один из них достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов.