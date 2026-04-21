Чоловік з карабіном розгулював по території ЖК в Києві, його затримував спецназ

Поліцейські Києва затримали 37-річного чоловіка, який ходив із автоматом по житловому комплексу. В його квартирі виявили карабін, рушницю і сотні набоїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Києва.

Повідомляється, що в понеділок, 20 квітня, близько 23:10 години поліція отримала повідомлення про те, що в одному з житлових комплексів на вулиці Каховській ходить озброєний чоловік.

За вказаною адресою прибули працівники полку поліції особливого призначення №1 та екіпаж патрульних.

"Правоохоронці встановили квартиру, до якої зайшов порушник, та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 37-річний місцевий мешканець, який перебував із ознаками сп’яніння", - йдеться у заяві.

Під час проведення обшуку правоохоронці вилучили карабін "Кольт М-4", мисливську рушницю "Escort Magnum BTS12" та близько 200 набоїв. Вилучену зброю було направлено на експертизу.

Фото: затримання озброєного чоловіка у ЖК Києва (facebook.com/UA.KyivPolice)

Слідчі Дніпровського управління поліції Києва відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (носіння, зберігання, придбання зброї чи боєприпасів без передбаченого законом дозволу).

Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.