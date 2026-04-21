ua en ru
Вт, 21 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Чоловік з карабіном розгулював по території ЖК в Києві, його затримував спецназ

16:27 21.04.2026 Вт
2 хв
У квартирі затриманого виявили цілий арсенал
Валерій Ульяненко
Чоловік з карабіном розгулював по території ЖК в Києві, його затримував спецназ Фото: чоловік зі зброєю в руках розгулював у ЖК Києва (facebook.com/UA.KyivPolice)

Поліцейські Києва затримали 37-річного чоловіка, який ходив із автоматом по житловому комплексу. В його квартирі виявили карабін, рушницю і сотні набоїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Києва.

Повідомляється, що в понеділок, 20 квітня, близько 23:10 години поліція отримала повідомлення про те, що в одному з житлових комплексів на вулиці Каховській ходить озброєний чоловік.

За вказаною адресою прибули працівники полку поліції особливого призначення №1 та екіпаж патрульних.

"Правоохоронці встановили квартиру, до якої зайшов порушник, та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 37-річний місцевий мешканець, який перебував із ознаками сп’яніння", - йдеться у заяві.

Під час проведення обшуку правоохоронці вилучили карабін "Кольт М-4", мисливську рушницю "Escort Magnum BTS12" та близько 200 набоїв. Вилучену зброю було направлено на експертизу.

Фото: затримання озброєного чоловіка у ЖК Києва (facebook.com/UA.KyivPolice)

Слідчі Дніпровського управління поліції Києва відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (носіння, зберігання, придбання зброї чи боєприпасів без передбаченого законом дозволу).

Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, 21 квітня на Дніпропетровщині п'ятеро правоохоронців отримали поранення, коли п'яний місцевий житель кинув у них дві гранати під час затримання. Одна з них не спрацювала, інша вибухнула.

Нещодавно у Мукачівському районі Закарпатської області затримали чоловіка, який викрав жінку з 3-річною дитиною та відкрив вогонь по правоохоронцях з травматичного пістолета.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Зброя в Україні Поліція Києва
Новини
