На Дніпропетровщині п’яний чоловік кидався гранатами у поліцейських, є поранені
П'ятеро правоохоронців отримали поранення, коли п'яний місцевий житель кинув у них дві гранати під час затримання на Дніпропетровщині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Дніпропетровської області.
Інцидент стався 21 квітня о 06:30 у селі Миколаївка Синельниківського району.
Що сталося
До поліції надійшло анонімне повідомлення про неадекватну поведінку чоловіка. Повідомлялося, що він п'яний і заявляє, що має при собі дві гранати.
На місце виїхали поліцейські Синельниківського районного управління та розпочали перемовини.
Фото: граната, яка не здетонувала (t.me_gunpvdp)
Під час розмови чоловік заявив, що відкрив газ у приміщенні, чим створив реальну небезпеку для сусідніх будинків. Поліцейські вирішили затримати його, щоб не допустити більшої біди.
"У відповідь чоловік кинув у бік правоохоронців два вибухонебезпечні предмети. Одна з них не спрацювала, інша вибухнула", - повідомили в поліції.
П'ятеро поліцейських отримали поранення. Порушника затримано - він перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті чоловік викрав жінку з немовлям і відкрив вогонь по поліцейських, які намагалися його затримати. Нападника знешкодили.
Як повідомляло РБК-Україна, у Чернігові знайшли мертвим поліцейського. Правоохоронці вже встановили обставини його загибелі.