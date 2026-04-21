На Дніпропетровщині п’яний чоловік кидався гранатами у поліцейських, є поранені

12:09 21.04.2026 Вт
2 хв
Дебошир погрожував підірвати все
Олена Чупровська
На Дніпропетровщині п'яний чоловік кидався гранатами у поліцейських, є поранені Фото: Підрив гранати на Дніпропетровщині призвів до поранення п'яти поліцейських

П'ятеро правоохоронців отримали поранення, коли п'яний місцевий житель кинув у них дві гранати під час затримання на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Дніпропетровської області.

Читайте також: Патрульні поліцейські будуть жити на полігонах, - Клименко

Інцидент стався 21 квітня о 06:30 у селі Миколаївка Синельниківського району.

Що сталося

До поліції надійшло анонімне повідомлення про неадекватну поведінку чоловіка. Повідомлялося, що він п'яний і заявляє, що має при собі дві гранати.

На місце виїхали поліцейські Синельниківського районного управління та розпочали перемовини.

Фото: граната, яка не здетонувала (t.me_gunpvdp)

Під час розмови чоловік заявив, що відкрив газ у приміщенні, чим створив реальну небезпеку для сусідніх будинків. Поліцейські вирішили затримати його, щоб не допустити більшої біди.

"У відповідь чоловік кинув у бік правоохоронців два вибухонебезпечні предмети. Одна з них не спрацювала, інша вибухнула", - повідомили в поліції.

П'ятеро поліцейських отримали поранення. Порушника затримано - він перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті чоловік викрав жінку з немовлям і відкрив вогонь по поліцейських, які намагалися його затримати. Нападника знешкодили.

Як повідомляло РБК-Україна, у Чернігові знайшли мертвим поліцейського. Правоохоронці вже встановили обставини його загибелі.

