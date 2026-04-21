Мужчина с карабином разгуливал по территории ЖК в Киеве, его задерживал спецназ

Полицейские Киева задержали 37-летнего мужчину, который ходил с автоматом по жилому комплексу. В его квартире обнаружили карабин, ружье и сотни патронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Киева.

Сообщается, что в понедельник, 20 апреля, около 23:10 часов полиция получила сообщение о том, что в одном из жилых комплексов на улице Каховской ходит вооруженный мужчина.

По указанному адресу прибыли сотрудники полка полиции особого назначения №1 и экипаж патрульных.

"Правоохранители установили квартиру, в которую зашел нарушитель, и задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 37-летний местный житель, который находился с признаками опьянения", - говорится в заявлении.

Во время проведения обыска правоохранители изъяли карабин "Кольт М-4", охотничье ружье "Escort Magnum BTS12" и около 200 патронов. Изъятое оружие было направлено на экспертизу.

Фото: задержание вооруженного мужчины в ЖК Киева (facebook.com/UA.KyivPolice)

Следователи Днепровского управления полиции Киева открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (ношение, хранение, приобретение оружия или боеприпасов без предусмотренного законом разрешения).

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.