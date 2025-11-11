Для чого США потрібні українські дрони: пояснення експерта

Пентагон зосереджений на протистоянні з Китаєм, зокрема на можливому конфлікті в Південно-Китайському морі біля берегів КНР та навколо Тайваню. Відповідні сценарії моделюються уже кілька років.
Про це йдеться в матеріал РБК-Україна "Без зайвого шуму. Як Україна та США готують мільярдну угоду щодо дронів".
"Армія Китаю масова і величезна. Дорога зброя з обох боків, якщо, не дай Боже, почнеться це протистояння, буде витрачена протягом кількох місяців. Постане потреба у виробництві і використанні того, що можна зробити дешево і масово. Тому наші рішення і ноу-хау цікаві", - підкреслив командир 67-ї бригади у 2022-2023 роках та екс-військовий аташе у Франції Олександр Саєнко.
Спільна робота з Україною вже ведеться. Цього року Пентагон запустив ініціативу Artemis (Артеміда), мета якої - створити доступні, масові платформи для протидії загрозам у регіонах потенційного конфлікту.
Серед перших чотирьох компаній, які отримали контракти, дві - українські. Їхні назви не розкриваються з міркувань безпеки, проте Міноборони США повідомило, що вони працюватимуть разом із американськими розробниками програмного забезпечення - Swan та Auterion.
У середині жовтня Auterion повідомила про успішні випробування далекобійного дрона Artemis ALM-20.
За даними The War Zone, у жовтні дрон пройшов бойові випробування в Україні: запуск із землі, навігація з GPS і без GPS, дальній транзит та наземне спрацювання. Американські оцінювачі підтвердили його ефективність, що дозволило перейти до масштабування.
"На стратегічному рівні Reaper (розвідувально-ударний БПЛА - ред.) "висить" протягом цілої доби. А на рівні окремих прикордонників, невелика група патрульних може використовувати дешевий дрон для ситуаційної обізнаності", - пояснив Саєнко.
Ще один напрям - дрони-перехоплювачі, які важливі для захисту військових об’єктів та цивільних.
Як показали російські атаки на Європу цієї осені, навіть кілька БПЛА можуть паралізувати роботу аеропортів. Ці виклики посиляться під час чемпіонату світу з футболу, який пройде у США, Канаді та Мексиці наступного року, тож Штатам потрібні вже готові рішення.
Ключовою перевагою українських дронів є урахування новітнього бойового досвіду. На відміну від американських, які розробляються здебільшого в полігонних умовах, українські системи постійно тестуються в ході війни.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його країна зацікавлена в українських дронах і планує їх закуповувати. Неодноразово повідомлялося, що США прагнуть придбати безпілотники українського виробництва.
Також відомо, що Україна та США провели переговори щодо постачання американської зброї та спільних програм із дронами.
Крім того, українська делегація Ради національної безпеки та оборони разом із Міністерством оборони відвідала США, де обговорювали купівлю українських дронів та безпекову співпрацю.
Ще повідомлялось, що Україна готується укласти зі США угоду про передачу технологій створення безпілотників, випробуваних у бойових умовах.
Тим часом у жовтні президент України Володимир Зеленський заявив, що країна відкрита до продажу своїх дронів, і США отримають певні їхні типи.