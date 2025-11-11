Для чего США нужны украинские дроны: объяснение эксперта

Украинские ноу-хау интересуют Пентагон

"Армия Китая массовая и огромная. Дорогостоящее оружие с обеих сторон, если, не дай Бог, начнется это противостояние, будет израсходовано в течение нескольких месяцев. Потребуется производство и использование того, что можно сделать дешево и массово. Поэтому наши решения и ноу-хау интересны", - подчеркнул командир 67-й бригады в 2022-2023 годах и экс-военный атташе во Франции Александр Саенко.

Совместная работа с Украиной уже ведется. В этом году Пентагон запустил инициативу Artemis (Артемида), цель которой - создать доступные, массовые платформы для противодействия угрозам в регионах потенциального конфликта.

Среди первых четырех компаний, получивших контракты, две - украинские. Их названия не раскрываются из соображений безопасности, однако Минобороны США сообщило, что они будут работать вместе с американскими разработчиками программного обеспечения - Swan и Auterion.

Дальнобойные дроны

В середине октября Auterion сообщила об успешных испытаниях дальнобойного дрона Artemis ALM-20.

По данным The War Zone, в октябре дрон прошел боевые испытания в Украине: запуск с земли, навигация с GPS и без GPS, дальний транзит и наземное срабатывание. Американские оценщики подтвердили его эффективность, что позволило перейти к масштабированию.

"На стратегическом уровне Reaper (разведывательно-ударный БПЛА - ред.) "висит" в течение целых суток. А на уровне отдельных пограничников, небольшая группа патрульных может использовать дешевый дрон для ситуационной осведомленности", - пояснил Саенко.

Дроны-перехватчики

Еще одно направление - дроны-перехватчики, которые важны для защиты военных объектов и гражданских.

Как показали российские атаки на Европу этой осенью, даже несколько БПЛА могут парализовать работу аэропортов. Эти вызовы усилятся во время чемпионата мира по футболу, который пройдет в США, Канаде и Мексике в следующем году, поэтому Штатам нужны уже готовые решения.

Ключевым преимуществом украинских дронов является учет новейшего боевого опыта. В отличие от американских, которые разрабатываются в основном в полигонных условиях, украинские системы постоянно тестируются в ходе войны.