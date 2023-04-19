ua ru
Ср, 19 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чого хоче і чого боїться Лукашенко у війні РФ проти України: відповідь експерта

Новость на русском →
Мінськ, Середа 19 квітня 2023 08:49
Чого хоче і чого боїться Лукашенко у війні РФ проти України: відповідь експерта Фото: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Данило Крамаренко, Наталія Юрченко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче виставити себе миротворцем у війні Росії проти України. Проте він остерігається повної поразки чи перемоги РФ.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів колишній білоруський дипломат, політичний аналітик Європейської ради з міжнародних відносин Павло Слюнькін.

Лукашенко останнім часом почав відкрито говорити про гарантії безпеки для Білорусі від Росії. Це питання він обговорював і з главою Міноборони РФ Сергієм Шойгу, і з диктатором Володимиром Путіним.

Загалом Лукашенко у російсько-українській війні намагався відігравати роль миротворця. Він прийняв у Білорусі переговори у мінському форматі та навіть саміт "нормандської четвірки".

На думку Слюнькіна, така роль посередника справді приносила Лукашенку задоволення. Проте сфальсифіковані вибори, придушення протестів та опозиції у 2020 році викликали бурхливу міжнародну реакцію і санкції. Втримати владу Лукашенку не вдалося б без допомоги Росії.

Слюнькін вважає, що без цього контексту немає сенсу дивитися на позицію Лукашенка у російсько-українській війні, яка зводиться до того, що він зараз повертає борги Путіну.

"Я думаю, всі ці ідеї погоджені з Путіним, такий собі формат публічної координації. Коли той загрожує ядерною ескалацією, а "добрий поліцейський" Лукашенко розмірковує про перемир'я. Йому просто відвели таку роль. І якщо зараз Путіну буде потрібно з його території бомбардувати українські міста або йти в наступ, то від Лукашенка цього буде легко досягти", - зазначив аналітик.

Проте це не означає, що інтереси Лукашенка повністю збігаються з намірами Кремля. Ймовірно, він не хоче ні тотальної її поразки, ні тотальної перемоги Росії у війні. У першому випадку він втратить владу без підтримки РФ, у другому - втратить незалежність Білорусі.

Нагадаємо, минулого тижня Лукашенко зустрівся з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу і заговорив про гарантії безпеки для Білорусі.

Детальніше про те, чому Лукашенко допомагає Росії читайте у матеріалі РБК-Україна "Полігон Білорусь". Як Лукашенко допомагає РФ у війні і чому боїться перемоги Путіна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Війна в Україні Білорусь Олександр Лукашенко Російська Федерація
NEWS
ЗСУ за добу знищили понад 600 окупантів, 12 ББМ та 23 БПЛА
ЗСУ за добу знищили понад 600 окупантів, 12 ББМ та 23 БПЛА
DAILY
"Полігон Білорусь". Як Лукашенко допомагає РФ у війні і чому боїться перемоги Путіна
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна "Полігон Білорусь". Як Лукашенко допомагає РФ у війні і чому боїться перемоги Путіна