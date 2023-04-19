Чого хоче і чого боїться Лукашенко у війні РФ проти України: відповідь експерта

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче виставити себе миротворцем у війні Росії проти України. Проте він остерігається повної поразки чи перемоги РФ.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів колишній білоруський дипломат, політичний аналітик Європейської ради з міжнародних відносин Павло Слюнькін.

Лукашенко останнім часом почав відкрито говорити про гарантії безпеки для Білорусі від Росії. Це питання він обговорював і з главою Міноборони РФ Сергієм Шойгу, і з диктатором Володимиром Путіним.

Загалом Лукашенко у російсько-українській війні намагався відігравати роль миротворця. Він прийняв у Білорусі переговори у мінському форматі та навіть саміт "нормандської четвірки".

На думку Слюнькіна, така роль посередника справді приносила Лукашенку задоволення. Проте сфальсифіковані вибори, придушення протестів та опозиції у 2020 році викликали бурхливу міжнародну реакцію і санкції. Втримати владу Лукашенку не вдалося б без допомоги Росії.

Слюнькін вважає, що без цього контексту немає сенсу дивитися на позицію Лукашенка у російсько-українській війні, яка зводиться до того, що він зараз повертає борги Путіну.

"Я думаю, всі ці ідеї погоджені з Путіним, такий собі формат публічної координації. Коли той загрожує ядерною ескалацією, а "добрий поліцейський" Лукашенко розмірковує про перемир'я. Йому просто відвели таку роль. І якщо зараз Путіну буде потрібно з його території бомбардувати українські міста або йти в наступ, то від Лукашенка цього буде легко досягти", - зазначив аналітик.

Проте це не означає, що інтереси Лукашенка повністю збігаються з намірами Кремля. Ймовірно, він не хоче ні тотальної її поразки, ні тотальної перемоги Росії у війні. У першому випадку він втратить владу без підтримки РФ, у другому - втратить незалежність Білорусі.