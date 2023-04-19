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Чего хочет и чего боится Лукашенко в войне РФ против Украины: ответ эксперта

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Минск, Среда 19 апреля 2023 08:49
Чего хочет и чего боится Лукашенко в войне РФ против Украины: ответ эксперта Фото: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Данила Крамаренко, Наталья Юрченко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хочет выставить себя миротворцем в войне России против Украины. Однако опасается полного поражения или победы РФ.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал бывший белорусский дипломат, политический аналитик Европейского совета по международным отношениям Павел Слюнькин.

В последнее время Лукашенко начал открыто говорить о гарантиях безопасности для Беларуси от России. Этот вопрос он обсуждал и с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгом, и с диктатором Владимиром Путиным.

Лукашенко в российско-украинской войне пытался играть роль миротворца. Он принял в Беларуси переговоры в минском формате и даже саммит "нормандской четверки".

По мнению Слюнькина, такая роль посредника действительно доставляла Лукашенко удовольствие. Однако сфальсифицированные выборы, подавление протестов и оппозиции в 2020 году вызвали бурную международную реакцию и санкции. Удержать власть Лукашенко не удалось бы без помощи России.

Слюнькин считает, что без этого контекста нет смысла смотреть на позицию Лукашенко в российско-украинской войне, которая сводится к тому, что сейчас он возвращает долги Путину.

"Я думаю, все эти идеи согласованы с Путиным, такой формат публичной координации. Когда тот угрожает ядерной эскалацией, а "добрый полицейский" Лукашенко рассуждает о перемирии. Ему просто отвели такую роль. И если сейчас Путину потребуется с его территории бомбить украинские города или идти в наступление, то от Лукашенко этого будет легко достичь", - отметил аналитик.

Однако это не означает, что интересы Лукашенко полностью совпадают с намерениями Кремля. Вероятно, он не хочет ни тотального поражения, ни тотальной победы России в войне. В первом случае он потеряет власть без поддержки РФ, во втором - потеряет независимость Беларуси.

Напомним, на прошлой неделе Лукашенко встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и заговорил о гарантиях безопасности для Беларуси.

Детальнее о том, почему Лукашенко помогает России читайте в материале РБК-Украина "Полигон Беларусь". Как Лукашенко помогает РФ в войне и почему боится победы Путина.

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