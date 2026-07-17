Чого бізнес очікує від нового уряду: ЕВА назвала топ-10 пріоритетів
Європейська Бізнес Асоціація (ЕВА) назвала десять пріоритетів, реалізації яких очікує від нового уряду. Серед ключових запитів бізнесу – боротьба з корупцією, судова реформа, дерегуляція та прискорення євроінтеграції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейську Бізнес Асоціацію.
Головне:
- Найважливішими пріоритетами для уряду бізнес назвав боротьбу з корупцією, судову реформу та євроінтеграцію.
- Асоціація запропонувала Кабміну 10 першочергових напрямів роботи.
- Бізнес також закликав покращити умови ведення підприємницької діяльності та підтримати інвесторів.
Яких рішень очікує бізнес
За результатами опитування керівників компаній-членів Асоціації, головними завданнями уряду у 2026 році бізнес вважає:
- боротьбу з корупцією – 60%;
- проведення судової реформи та забезпечення верховенства права – 54%;
- виконання зобов’язань України як країни-кандидата на вступ до ЄС – 36%;
- забезпечення макроекономічної стабільності – 35%.
У ЕВА зазначають, що поява євроінтеграції серед ключових запитів бізнесу свідчить про важливість руху до членства в Європейському Союзі не лише для суспільства, а й для компаній, які працюють та інвестують в Україні.
Десять пріоритетів для нового уряду
На основі результатів опитувань та звернень компаній Асоціація запропонувала уряду десять першочергових напрямів роботи:
- Забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності.
- Прискорення європейської інтеграції.
- Дерегуляція та покращення умов ведення бізнесу.
- Боротьба з тіньовою економікою.
- Збереження людського капіталу та вдосконалення системи бронювання працівників.
- Розвиток страхування воєнних ризиків і доступу бізнесу до фінансування.
- Підтримка підприємств у прифронтових регіонах.
- Створення умов для залучення інвестицій та післявоєнної відбудови.
- Продовження судової реформи.
- Регулярний діалог влади з бізнесом під час ухвалення рішень.
В Асоціації також наголосили, що економічні рішення мають ухвалюватися після консультацій із бізнесом та оцінки їхнього впливу на підприємців.
У ЕВА пообіцяли підтримку реформ
Виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко зазначила, що бізнес готовий активно співпрацювати з новим урядом.
''Успішність роботи нового уряду в очах бізнесу значною мірою залежатиме від прогресу у реалізації цих пріоритетів. Робота прем’єр-міністра та уряду в умовах війни вимагатиме виваженості, прогнозованості та ефективних рішень. Одним із ключових завдань уже сьогодні є підготовка до наступної зими, і бізнес готовий зробити свій внесок, щоб країна пройшла її легше за попередню'', – заявила Анна Дерев’янко.
За її словами, Європейська Бізнес Асоціація готова й надалі надавати експертну підтримку державі та долучатися до підготовки рішень, які сприятимуть розвитку економіки, покращенню умов ведення бізнесу та просуванню України на шляху до членства в Європейському Союзі.