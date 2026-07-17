Чего бизнес ожидает от нового правительства: EВА назвала топ-10 приоритетов
Европейская бизнес ассоциация (ЕВА) назвала десять приоритетов, реализации которых ожидает от нового правительства. Среди ключевых запросов бизнеса – борьба с коррупцией, судебная реформа, дерегулирование и ускорение евроинтеграции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейскую Бизнес Ассоциацию.
Главное:
- Важнейшими приоритетами для правительства бизнес назвал борьбу с коррупцией, судебную реформу и евроинтеграцию.
- Ассоциация предложила Кабмину 10 первоочередных направлений работы.
- Бизнес также призвал улучшить условия ведения предпринимательской деятельности и поддержать инвесторов.
Каких решений ожидает бизнес
По результатам опроса руководителей компаний-членов Ассоциации, главными задачами правительства в 2026 году бизнес считает:
- борьбу с коррупцией – 60%;
- проведение судебной реформы и обеспечение верховенства права – 54%;
- выполнение обязательств Украины как страны-кандидата на вступление в ЕС – 36%;
- обеспечение макроэкономической стабильности – 35%.
В ЕВА отмечают, что появление евроинтеграции среди ключевых запросов бизнеса свидетельствует о важности движения в членство в Европейском Союзе не только для общества, но и для компаний, работающих и инвестирующих в Украине.
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Десять приоритетов для нового правительства
На основе результатов опросов и обращений компаний Ассоциация предложила правительству десять первоочередных направлений работы:
- Обеспечение макроэкономической и финансовой устойчивости.
- Ускорение европейской интеграции.
- Дерегулирование и улучшение условий ведения бизнеса.
- Борьба с теневой экономикой.
- Сохранение человеческого капитала и улучшение системы бронирования работников.
- Развитие страхования военных рисков и доступ бизнеса к финансированию.
- Поддержка предприятий в регионах прифронтовых.
- Создание условий для привлечения инвестиций и послевоенного восстановления.
- Продолжение судебной реформы.
- Регулярный диалог властей с бизнесом при принятии решений.
В Ассоциации также подчеркнули, что экономические решения должны быть приняты после консультаций с бизнесом и оценки их влияния на предпринимателей.
В ЭВА пообещали поддержку реформ
Исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко отметила, что бизнес готов активно сотрудничать с новым правительством.
''Успешность работы нового правительства в глазах бизнеса будет в значительной степени зависеть от прогресса в реализации этих приоритетов. Работа премьер-министра и правительства в условиях войны потребует взвешенности, прогнозируемости и эффективных решений. Одной из ключевых задач уже сегодня является подготовка к следующей зиме, и бизнес готов внести свой вклад, чтобы страна прошла ее легче предыдущей'', – заявила Анна Деревянко.
По ее словам, Европейская Бизнес Ассоциация готова и дальше оказывать экспертную поддержку государству и приобщаться к подготовке решений, которые будут способствовать развитию экономики, улучшению условий ведения бизнеса и продвижению Украины на пути к членству в Европейском Союзе.