ua en ru
Пт, 17 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Чего бизнес ожидает от нового правительства: EВА назвала топ-10 приоритетов

16:50 17.07.2026 Пт
3 мин
Бизнес готов помогать, но требует реформ
aimg Анастасия Мацепа
Чего бизнес ожидает от нового правительства: EВА назвала топ-10 приоритетов Фото: ЭВА призвала новое правительство сосредоточиться на борьбе с коррупцией, евроинтеграции и улучшении бизнес-климата (КМУ)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Европейская бизнес ассоциация (ЕВА) назвала десять приоритетов, реализации которых ожидает от нового правительства. Среди ключевых запросов бизнеса – борьба с коррупцией, судебная реформа, дерегулирование и ускорение евроинтеграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейскую Бизнес Ассоциацию.

Главное:

  • Важнейшими приоритетами для правительства бизнес назвал борьбу с коррупцией, судебную реформу и евроинтеграцию.
  • Ассоциация предложила Кабмину 10 первоочередных направлений работы.
  • Бизнес также призвал улучшить условия ведения предпринимательской деятельности и поддержать инвесторов.

Каких решений ожидает бизнес

По результатам опроса руководителей компаний-членов Ассоциации, главными задачами правительства в 2026 году бизнес считает:

  • борьбу с коррупцией – 60%;
  • проведение судебной реформы и обеспечение верховенства права – 54%;
  • выполнение обязательств Украины как страны-кандидата на вступление в ЕС – 36%;
  • обеспечение макроэкономической стабильности – 35%.

В ЕВА отмечают, что появление евроинтеграции среди ключевых запросов бизнеса свидетельствует о важности движения в членство в Европейском Союзе не только для общества, но и для компаний, работающих и инвестирующих в Украине.

Читайте также: Совместная работа бизнеса и власти: какие решения приняли на форуме по восстановлению Украины

Десять приоритетов для нового правительства

На основе результатов опросов и обращений компаний Ассоциация предложила правительству десять первоочередных направлений работы:

  • Обеспечение макроэкономической и финансовой устойчивости.
  • Ускорение европейской интеграции.
  • Дерегулирование и улучшение условий ведения бизнеса.
  • Борьба с теневой экономикой.
  • Сохранение человеческого капитала и улучшение системы бронирования работников.
  • Развитие страхования военных рисков и доступ бизнеса к финансированию.
  • Поддержка предприятий в регионах прифронтовых.
  • Создание условий для привлечения инвестиций и послевоенного восстановления.
  • Продолжение судебной реформы.
  • Регулярный диалог властей с бизнесом при принятии решений.

В Ассоциации также подчеркнули, что экономические решения должны быть приняты после консультаций с бизнесом и оценки их влияния на предпринимателей.

В ЭВА пообещали поддержку реформ

Исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко отметила, что бизнес готов активно сотрудничать с новым правительством.

''Успешность работы нового правительства в глазах бизнеса будет в значительной степени зависеть от прогресса в реализации этих приоритетов. Работа премьер-министра и правительства в условиях войны потребует взвешенности, прогнозируемости и эффективных решений. Одной из ключевых задач уже сегодня является подготовка к следующей зиме, и бизнес готов внести свой вклад, чтобы страна прошла ее легче предыдущей'', – заявила Анна Деревянко.

По ее словам, Европейская Бизнес Ассоциация готова и дальше оказывать экспертную поддержку государству и приобщаться к подготовке решений, которые будут способствовать развитию экономики, улучшению условий ведения бизнеса и продвижению Украины на пути к членству в Европейском Союзе.

Читайте также: Белый бизнес, который на виду становится легче мишенью для проверок: интервью с Анной Деревянко, EВА
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Бизнес EBA - The European Business Association ("ИБиЭй")
Новости
В Киеве второй день проходит протест из-за отставки Федорова
В Киеве второй день проходит протест из-за отставки Федорова
Аналитика
Как РЭБ может противодействовать массированным атакам: интервью CEO Kvertus
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Как РЭБ может противодействовать массированным атакам: интервью CEO Kvertus