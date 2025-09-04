Членство України в ЄС винесено в окремий пункт гарантій безпеки, - Зеленський

Зазначимо, в інтерв'ю французьким ЗМІ раніше Зеленський зазначив, що російський диктатор Володимир Путін боїться, що Україна досягне успіху, зокрема вступить до Європейського Союзу.

Вступні переговори до ЄС

Нагадаємо, Євросоюз не може розпочати вступні переговори з Україною виключно через позицію проросійської Угорщини. Будапешт, в якому засіли прибічники Путіна, наклав своє вето на старт переговорів.

Проте 27 серпня стало відомо, що Литва запропонувала план про початок вступних переговорів без згоди Угорщини. Згідно з ідеєю Вільнюса, технічний запуск переговорів можна здійснити на рівні 26 держав-членів блоку.

Україна очікує, що країни Євросоюзу ухвалять рішення про початок вступних переговорів уже найближчим часом.