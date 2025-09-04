Членство України в ЄС винесено в окремий пункт гарантій безпеки, - Зеленський

Членство України в Європейському Союзі у списку гарантій безпеки, які хоче отримати Київ, винесено в окремий пункт. Це одна з ключових гарантій, яких вимагає Україна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час пресконференції після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі.
"Серед гарантій безпеки, які ми бачимо, членство в Європейському Союзі - для нас це обов'язкові економічні, політичні та геополітичні гарантії безпеки. Тому в нашому підході це важливий момент, який винесено в окремий пункт", - зазначив президент.
Зазначимо, в інтерв'ю французьким ЗМІ раніше Зеленський зазначив, що російський диктатор Володимир Путін боїться, що Україна досягне успіху, зокрема вступить до Європейського Союзу.
Нагадаємо, Євросоюз не може розпочати вступні переговори з Україною виключно через позицію проросійської Угорщини. Будапешт, в якому засіли прибічники Путіна, наклав своє вето на старт переговорів.
Проте 27 серпня стало відомо, що Литва запропонувала план про початок вступних переговорів без згоди Угорщини. Згідно з ідеєю Вільнюса, технічний запуск переговорів можна здійснити на рівні 26 держав-членів блоку.
Україна очікує, що країни Євросоюзу ухвалять рішення про початок вступних переговорів уже найближчим часом.