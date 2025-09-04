Членство Украины в ЕС вынесено в отдельный пункт гарантий безопасности, - Зеленский

Отметим, в интервью французским СМИ ранее Зеленский отметил, что российский диктатор Владимир Путин боится, что Украина достигнет успеха, в частности вступит в Европейский Союз.

Вступительные переговоры в ЕС

Напомним, Евросоюз не может начать вступительные переговоры с Украиной исключительно из-за позиции пророссийской Венгрии. Будапешт, в котором засели сторонники Путина, наложил свое вето на старт переговоров.

Однако 27 августа стало известно, что Литва предложила план о начале вступительных переговоров без согласия Венгрии. Согласно идее Вильнюса, технический запуск переговоров можно осуществить на уровне 26 государств-членов блока.

Украина ожидает, что страны Евросоюза примут решение о начале вступительных переговоров уже в ближайшее время.