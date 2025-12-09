Членство України в ЄС є умовою безпеки Європи, - глава МЗС Литви

Розширення Європейського Союзу є ключовим геополітичним інструментом, який дозволяє забезпечити мир і стабільність на континенті.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Він наголосив, що Україна та Молдова сьогодні перебувають на передньому краї процесу розширення, тому їхній прогрес має бути чітко зафіксований у рішеннях ЄС.

"Членство України в ЄС є необхідною умовою європейської безпеки. Це також один із елементів гарантій безпеки України", - зазначив Будріс.

За його словами, Європейський Союз повинен подавати чіткі та послідовні сигнали щодо інтеграції України, щоб громадяни бачили реальну перспективу членства, а реформи проводилися швидше та ефективніше.

Будріс також підкреслив, що розширення ЄС буде одним із ключових пріоритетів Литви під час її головування в Раді Європейського Союзу у 2027 році.