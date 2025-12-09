ua en ru
Вт, 09 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Членство Украины в ЕС является условием безопасности Европы, - глава МИД Литвы

Украина, Вторник 09 декабря 2025 16:44
UA EN RU
Членство Украины в ЕС является условием безопасности Европы, - глава МИД Литвы Фото: Кястутис Будрис (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Расширение Европейского Союза является ключевым геополитическим инструментом, который позволяет обеспечить мир и стабильность на континенте.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Он отметил, что Украина и Молдова сегодня находятся на переднем крае процесса расширения, поэтому их прогресс должен быть четко зафиксирован в решениях ЕС.

"Членство Украины в ЕС является необходимым условием европейской безопасности. Это также один из элементов гарантий безопасности Украины", - отметил Будрис.

По его словам, Европейский Союз должен подавать четкие и последовательные сигналы по интеграции Украины, чтобы граждане видели реальную перспективу членства, а реформы проводились быстрее и эффективнее.

Будрис также подчеркнул, что расширение ЕС будет одним из ключевых приоритетов Литвы во время ее председательства в Совете Европейского Союза в 2027 году.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Еврокомиссия работает над открытием переговорных кластеров по вступлению Украины и Молдовы в ЕС уже в конце ноября.

В то же время Европейский Союз до сих пор не может официально начать переговоры с Украиной из-за вето Венгрии, которое остается ключевой преградой.

В начале ноября Европейская комиссия представила отчет в рамках "Пакета расширения ЕС", где отметила значительный прогресс Украины в реализации необходимых реформ.

Президент Владимир Зеленский резко раскритиковал премьера Венгрии Виктора Орбана за блокирование евроинтеграционного движения Украины и связал его позицию с политическими мотивами. По словам Зеленского, электорат Орбана настроен оппозиционно к большинству решений ЕС, что и влияет на действия венгерского правительства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Литва Вступление в ЕС
Новости
Отключать будут даже критические объекты: стало известно, как Кабмин хочет сократить действие графиков
Отключать будут даже критические объекты: стало известно, как Кабмин хочет сократить действие графиков
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте