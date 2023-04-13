Членство в ЄС: Україна домовилася активізувати зусилля з Румунією та Молдовою

Україна домовилася співпрацювати з Румунією та Молдовою на шляху до повноправного членства у Євросоюзі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.
Як зазначають у відомстві, сьогодні, 13 квітня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр оборони України Олексій Резніков підписали спільну заяву з румунськими та молдавськими колегами.
Зокрема, вони висловили готовність співпрацювати для того, щоб посилити можливості протидії пропаганді росіян і рішуче засудили агресію РФ в Україні.
Країни зобов'язалися підтримувати право вільно обирати власну зовнішню політику та альянси. Розширення ЄС та поглиблене співробітництво з НАТО є ключовими пунктами у цьому питанні, сказано в заяві.
"У цьому контексті ми наголошуємо на важливості історичного рішення Європейської ради про надання Республіці Молдова та Україні статусу кандидата в ЄС та погоджуємося активізувати зусилля для забезпечення їх повноправного членства в ЄС", - наголошується в документі.
При цьому міністри у заяві підкреслили, що очікують оцінки Єврокомісією прогресу та рішення щодо початку цього року переговорів про вступ України та Молдови.
Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що Україна стане членом ЄС набагато швидше, ніж багато хто очікує.
Також ми писали, що в Україні відкриють офіс, який допоможе адаптувати законодавство до права ЄС.
Більш детально про те, які вимоги Україні потрібно виконати для членства, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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