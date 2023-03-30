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За який час після початку переговорів Україна зможе стати членом ЄС: прогноз Кулеби

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Четвер 30 березня 2023 16:04
За який час після початку переговорів Україна зможе стати членом ЄС: прогноз Кулеби Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна може стати членом Європейського Союзу через рік після початку переговорів про вступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу під час дискусії, організованої Chatham House.

Він зазначив, що мета України - почати переговори про членство у ЄС протягом цього року.

"Я думаю, що це займе приблизно рік, коли Україна отримає повноправне членство. Це все має статися, якщо ЄС не висуне якісь штучні умови, які пригальмують цей процес. Україна робить свою домашню роботу набагато швидше, ніж дехто очікував", - додав Кулеба.

Нагадаємо, Україна виконала 72% угоди про асоціацію з ЄС. Президент Володимир Зеленський вважає, що країна готова розпочати переговори про вступ вже цього року.

Тим часом президент Євроради Шарль Мішель зазначив, що вступ України та Молдови до ЄС можуть обговорити на зимовому саміті країн блоку.

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