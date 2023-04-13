Членство в ЕС: Украина договорилась активизировать усилия с Румынией и Молдовой

Украина договорилась сотрудничать с Румынией и Молдовой на пути к полноправному членству в Евросоюзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
Как отмечают в ведомстве, сегодня, 13 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Украины Алексей Резников подписали совместное заявление с румынскими и молдавскими коллегами.
В частности, они выразили готовность сотрудничать для того, чтобы усилить возможности для противодействия пропаганды россиян и решительно осудили агрессию РФ в Украине.
Страны обязались поддерживать право свободно выбирать собственную внешнюю политику и альянсы. Расширение ЕС и углубленное сотрудничество с НАТО являются ключевыми пунктами в этом вопросе, сказано в заявлении.
"В этом контексте мы подчеркиваем важность исторического решения Европейского совета о предоставлении Республике Молдова и Украине статуса кандидата в ЕС и соглашаемся активизировать усилия для обеспечения их полноправного членства в ЕС", - отмечается в документе.
При этом министры в заявлении подчеркнули, что ожидают оценки Еврокомиссией прогресса и решения насчет начала в этом году переговоров про вступление Украины и Молдовы.
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украине станет членом ЕС намного быстрее, чем многие ожидают.
Также мы писали, что в Украине откроют офис, который поможет адаптировать законодательство к праву ЕС.
Более детально о том, какие требования Украине нужно выполнить для членства, можете узнать в материале РБК-Украина.
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