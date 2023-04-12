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В Україні відкривають офіс, який допоможе адаптувати законодавство до права ЄС

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Київ, Середа 12 квітня 2023 23:11
В Україні відкривають офіс, який допоможе адаптувати законодавство до права ЄС Фото: Руслан Стефанчук, спікер ВР (facebook.com/stefanchuk.official)
Автор: Іван Носальський

У Верховній раді починає працювати офіс, основним завданням якого буде адаптація українського законодавства до положень права Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Верховної ради Руслана Стефанчука у Facebook.

За словами голови ВР, він підписав розпорядження, яке унормовує діяльність офісу у стінах парламенту.

"Основні завдання офісу - це експертна, аналітична, інформаційна та документальна підтримка комітетів українського парламенту під час опрацювання євроінтеграційних законопроектів", - уточнив він.

Чиновник додав, що офіс фінансуватимуть за рахунок міжнародної технічної допомоги.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 12 квітня, відбулося перше спільне засідання депутатів Ради та Європарламенту.

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