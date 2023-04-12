В Україні відкривають офіс, який допоможе адаптувати законодавство до права ЄС

У Верховній раді починає працювати офіс, основним завданням якого буде адаптація українського законодавства до положень права Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Верховної ради Руслана Стефанчука у Facebook .

"Основні завдання офісу - це експертна, аналітична, інформаційна та документальна підтримка комітетів українського парламенту під час опрацювання євроінтеграційних законопроектів", - уточнив він.

За словами голови ВР, він підписав розпорядження, яке унормовує діяльність офісу у стінах парламенту.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 12 квітня, відбулося перше спільне засідання депутатів Ради та Європарламенту.

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