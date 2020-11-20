Член координационного совета Колесникова останется в СИЗО в Минске

Член координационного совета Беларуси Мария Колесникова останется под стражей. Это решение принял Минский горсуд на закрытом заседании.

Об этом сообщает Tut.by.

На сегодняшнем заседании защита обжаловала продление срока содержания в СИЗО Колесниковой. Ходатайство было отклонено и политик останется под стражей минимум до 8 января 2021 года.

Также адвокат оппозиционерки Людмила Казак заявила, что сам факт проведения заседания суда в закрытом режиме был нарушением, поскольку согласно Уголовно-процессуальному кодексу Беларуси все постановления суда должны оглашаться публично в присутствии всех желающих.

Кроме этого, адвокат рассказала, что она получает не все письма от Колесниковой. Из десяти последних до Казак дошли только четыре.

Ранее сообщалось, что депутат норвежского парламента от Христианской народной партии Гейр Тоскедаль объявил о выдвижении белорусских оппозиционеров Марии Колесниковой, Светланы Тихановской и Вероники Цепкало на Нобелевскую премию мира 2021. Он считает, что это позволит привлечь большее внимание к протестам в Беларуси.

Кроме этого, Латвия, Литва и Эстония расширили санкционный список против белорусских чиновников. В него добавили 28 человек, которым запрещен въезд в страны Балтии.