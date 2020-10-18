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Тихановскую, Колесникову и Цепкало выдвинули на Нобелевскую премию мира

Осло, Воскресенье 18 октября 2020 21:48
Тихановскую, Колесникову и Цепкало выдвинули на Нобелевскую премию мира
Фото: Мария Колесникова, Светлана Тихановская и Вероника Цепкало (twitter.com/viktar_babaryka)
Автор: Дмитрий Левицкий

Депутат норвежского парламента от Христианской народной партии Гейр Тоскедаль объявил о выдвижении белорусских оппозиционеров Марии Колесниковой, Светланы Тихановской и Вероники Цепкало на Нобелевскую премию мира 2021. Он считает, что это позволит привлечь большее внимание к протестам в Беларуси.

Об этом сообщает норвежское издание Vart Land.

По словам Тоскедаля, белорусские женщины-оппозиционеры заслужили эту награду за свою борьбу за честные выборы и как "вдохновители мирных демонстраций" против режима Александра Лукашенко.

"Мы надеемся, что номинация поможет еще больше рассказать о мирной борьбе, которая разворачивается против последнего диктатора Европы, и что это будет признанием для всех, кто участвует в протестах, кто побитый, кто заключенный, кто пожертвовал своей жизнью ради свободной демократической Беларуси ", - пояснил Тоскедаль.

Отметим, лауреатов премии мира будет определять Нобелевский комитет. Выдвижение кандидата не гарантирует, что его номинируют на Нобелевскую премию.

Напомним, белорусские оппозиционеры попали в список финалистов премии Сахарова. Лауреата премии Сахарова назовут уже 22 октября.

Как писало РБК-Украина, в этом году Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа, которая помогает бороться с голодом во всем мире.

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Новости Украины В мире Борис КолесниковБеларусьНобелевская премияСветлана Тихановская

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