Член координаційної ради Колеснікова залишиться в СІЗО в Мінську

Член координаційної ради Білорусі Марія Колеснікова залишиться під вартою. Це рішення прийняв Мінський міський суд на закритому засіданні.

Про це повідомляє Tut.by.

На сьогоднішньому засіданні захист оскаржив продовження терміну утримання в СІЗО Колеснікової. Клопотання було відхилено і політик залишиться під вартою як мінімум до 8 січня 2021 року.

Також адвокат опозиціонерки Людмила Козак заявила, що сам факт проведення засідання суду в закритому режимі було порушенням, оскільки згідно з Кримінально-процесуальним кодексом Білорусі всі постанови суду повинні оголошуватися публічно в присутності всіх бажаючих.

Крім цього, адвокат розповіла, що вона отримує не всі листи від Колеснікової. З десяти останніх до Козак дійшли лише чотири.

Раніше повідомлялося, що депутат норвезького парламенту від Християнської народної партії Гейр Тоскедаль оголосив про висунення білоруських опозиціонерів Марії Колеснікової, Світлани Тихановської і Вероніки Цепкало на Нобелівську премію миру 2021. Він вважає, що це дозволить залучити більшу увагу до протестів у Білорусі.

Крім цього, Латвія, Литва і Естонія розширили санкційний список проти білоруських чиновників. В нього додали 28 осіб, яким заборонений в'їзд в країни Балтії.