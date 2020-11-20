ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Литва, Латвия и Эстония расширили санкционный список против Беларуси

Пятница 20 ноября 2020 15:03
Литва, Латвия и Эстония расширили санкционный список против Беларуси
Фото: флаги Латвия, Литва, Эстония (flickr.com/caseystafford)
Автор: РБК-Украина

Латвия, Литва и Эстония расширили санкционный список против белорусских чиновников. В него добавили 28 человек, которым запрещен въезд в страны Балтии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Эстонии.

Список теперь насчитывает 156 фамилий. В него включены представители власти, которые "сыграли ключевую роль в фальсификации результатов выборов в Беларуси и применении насилия против мирных демонстрантов".

Въезд в страны Балтии им запрещен до 30 августа 2025 года.

"Учитывая, что ситуация в Беларуси остается очень напряженной, и что власти оказывают все больше давления на мирных протестующих, мы не можем спокойно наблюдать за происходящим", - заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз расширит санкции против Беларуси на компании и предпринимателей, которые поддерживают режим Лукашенко.

Кроме того, ранее Канада и Великобритания ввели санкции против Лукашенко, его сына Виктора и еще девяти чиновников.

Добавим, что власти Беларуси подготовили санкционный список против ЕС.

Ранее сообщалось, что Беларусь пригрозила Европейскому союзу разрывом дипломатических отношений.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика БеларусьЛатвияЛитваЭстонияСанкции

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь