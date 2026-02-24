Чіткої дати не буде? У ЄС поставили крапку щодо дедлайну для вступу України

Євросоюз поки що не може визначити чітку дату вступу України. Але ЄС забезпечить підтримку на шляху країни до членства.
Як передає РБК-Україна, про це під час спілкування з журналістами в Києві заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Як зазначила фон дер Ляєн, абсолютно очевидно, що Україна може стати членом Євросоюзу.
"Вам усім відомо, що це дійсно процес, заснований на заслугах, це означає, що швидкість залежить від країни-кандидата", - додала вона.
За словами голови ЄК, Україна справляється "видатним чином" із впровадженням досить складних реформ, незважаючи на продовження в країні війни на виживання.
"Я дуже добре розумію, що для вас чітка дата абсолютно важлива. Сьогодні ви говорили, що є певний показник, якого ви хотіли б досягти. З нашого боку, дата поки неможлива, але, звісно, підтримка, завдяки якій ви можете досягти своєї мети, буде однозначно надана", - запевнила фон дер Ляєн.
Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква зазначав, що Україна чекає від Євросоюзу політичного рішення про членство в блоці до 2027 року.
Єврокомісар з питань розширення Марта Кос, коментуючи такі пропозиції України, зазначила, що методологія розширення ЄС створювалася для мирних часів.
Також вона зазначала, що для прискореного вступу України необхідно буде змінити правила, які діють 40 років. Для цього потрібна підтримка всіх 27 країн-членів блоку.