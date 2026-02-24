Чіткої дати не буде? У ЄС поставили крапку щодо дедлайну для вступу України

Як зазначила фон дер Ляєн, абсолютно очевидно, що Україна може стати членом Євросоюзу.

"Вам усім відомо, що це дійсно процес, заснований на заслугах, це означає, що швидкість залежить від країни-кандидата", - додала вона.

За словами голови ЄК, Україна справляється "видатним чином" із впровадженням досить складних реформ, незважаючи на продовження в країні війни на виживання.

"Я дуже добре розумію, що для вас чітка дата абсолютно важлива. Сьогодні ви говорили, що є певний показник, якого ви хотіли б досягти. З нашого боку, дата поки неможлива, але, звісно, підтримка, завдяки якій ви можете досягти своєї мети, буде однозначно надана", - запевнила фон дер Ляєн.