Четкой даты не будет? В ЕС поставили точку по дедлайну для вступления Украины

Евросоюз пока не может определить четкую дату вступления Украины. Но ЕС обеспечит поддержку на пути страны к членству.
Как передает РБК-Украина, об этом во время общения с журналистами в Киеве заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Как отметила фон дер Ляйен, абсолютно очевидно, что Украина может стать членом Евросоюза.
"Вам всем известно, что это действительно процесс, основанный на заслугах, это означает, что скорость зависит от страны-кандидата", - добавила она.
По словам главы ЕК, Украина справляется "выдающимся образом" с внедрением достаточно сложных реформ, несмотря на продолжение в стране войны на выживание.
"Я очень хорошо понимаю, что для вас четкая дата абсолютно важна. Сегодня вы говорили, что есть определенный показатель, которого вы хотели бы добиться. С нашей стороны, дата пока невозможна, но, конечно, поддержка, благодаря которой вы можете добиться своей цели, будет однозначно оказана", - заверила фон дер Ляйен.
Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква отмечал, что Украина ждет от Евросоюза политического решения о членстве в блоке к 2027 году.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, комментируя такие предложения Украины, отметила, что методология расширения ЕС создавалась для мирных времен.
Также она отмечала, что для ускоренного вступления Украины необходимо будет поменять правила, которые действуют 40 лет. Для этого нужна поддержка всех 27 стран-членов блока.