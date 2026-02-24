Четкой даты не будет? В ЕС поставили точку по дедлайну для вступления Украины

Как отметила фон дер Ляйен, абсолютно очевидно, что Украина может стать членом Евросоюза.

"Вам всем известно, что это действительно процесс, основанный на заслугах, это означает, что скорость зависит от страны-кандидата", - добавила она.

По словам главы ЕК, Украина справляется "выдающимся образом" с внедрением достаточно сложных реформ, несмотря на продолжение в стране войны на выживание.

"Я очень хорошо понимаю, что для вас четкая дата абсолютно важна. Сегодня вы говорили, что есть определенный показатель, которого вы хотели бы добиться. С нашей стороны, дата пока невозможна, но, конечно, поддержка, благодаря которой вы можете добиться своей цели, будет однозначно оказана", - заверила фон дер Ляйен.