Чистки у владі? Київ масово змінює голів райадміністрацій: хто нові обличчя

Кого буде призначено

Сьогодні на засіданні Кабмін погодив призначення нових голів у восьми районах. Всього у Києві 10 районів.

Хто обійме посади:

Дунаєвської Софії Анатоліївни головою Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації;

Лазарєва Сергія Володимировича головою Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації;

Бахматова Максима Ісановича головою Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації;

Паладія Андрія Миколайовича головою Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації;

Наконечного Володимира Михайловича головою Подільської районної в місті Києві державної адміністрації;

Зантараї Георгія Малхазовича головою Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації;

Кравченка Ігоря Володимировича головою Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації;

Сазановича Олександра Романовича головою Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Кого звільнено:

Садового Сергія Миколайовича з посади голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації;

Чечотку Ірину Романівну з посади голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації.

Скандал між гілками влади Києва

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 31 грудня підписав укази про звільнення голови Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.

Наступним указом президент призначив на цю посаду Тимура Ткаченка. Після призначення Ткаченко почав масштабні реформи у столиці. Зокрема, з 21 березня у Києві як комунальний, так і приватний, почав працювати за новими правилами.

Водночас Ткаченко заявляв, що у Києві будуть призначені нові керівники районних адміністрацій.

А нещодавно Ткаченко звинуватив владу Києва у саботажі облаштування наземного пішохідного переходу на Хрещатику. Він заявив, що роботи блокують директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор і його заступник Валентин Кульбако, виконуючи пряму вказівку мера Києва Віталія Кличка.

А ось у мерії Києва заявили, що начальник КМВА Ткаченко блокує підписання 150 розпоряджень щодо критично важливих підприємств. Наприкінці січня мер Києва Кличко заявив про спробу узурпувати владу в столиці та знищити самоврядування.

На сварки між Ткаченком та Кличком вже відреагував президент Володимир Зеленський.Він заявив, що не має повноважень керувати столицею. Детальніше з його заявою можна ознайомитись в матеріалі РБК-Україна.