Чистки у владі? Київ масово змінює голів райадміністрацій: хто нові обличчя

Кабінет міністрів погодив призначення нових голів районних адміністрацій Києва. Зміни торкнуться майже всієї столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду в парламенті Тараса Мельничука в Telegram.
Сьогодні на засіданні Кабмін погодив призначення нових голів у восьми районах. Всього у Києві 10 районів.
Хто обійме посади:
Кого звільнено:
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 31 грудня підписав укази про звільнення голови Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.
Наступним указом президент призначив на цю посаду Тимура Ткаченка. Після призначення Ткаченко почав масштабні реформи у столиці. Зокрема, з 21 березня у Києві як комунальний, так і приватний, почав працювати за новими правилами.
Водночас Ткаченко заявляв, що у Києві будуть призначені нові керівники районних адміністрацій.
А нещодавно Ткаченко звинуватив владу Києва у саботажі облаштування наземного пішохідного переходу на Хрещатику. Він заявив, що роботи блокують директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор і його заступник Валентин Кульбако, виконуючи пряму вказівку мера Києва Віталія Кличка.
А ось у мерії Києва заявили, що начальник КМВА Ткаченко блокує підписання 150 розпоряджень щодо критично важливих підприємств. Наприкінці січня мер Києва Кличко заявив про спробу узурпувати владу в столиці та знищити самоврядування.
На сварки між Ткаченком та Кличком вже відреагував президент Володимир Зеленський.Він заявив, що не має повноважень керувати столицею. Детальніше з його заявою можна ознайомитись в матеріалі РБК-Україна.
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