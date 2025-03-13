Начальник КМВА блокує підписання 150 розпоряджень щодо критично важливих підприємств, - мерія

У керівника військової адміністрації Києва Тимура Ткаченко лежать непідписаними вже близько 150 розпоряджень, що стосуються критично важливих підприємств, шкіл, безпекової та інших важливих сфер. Їх блокування загрожує колапсом у забезпеченні життєдіяльності міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті столичної мерії.

"Наразі близько 150 розпоряджень залишаються непідписаними начальником КМВА. Їх кількість збільшується. Так, розпорядження тижнями лежать без розгляду у військовій адміністрації, а потім повертаються непідписані без конкретних зауважень або з формальними відписками", - зазначають в КМДА.

В мерії наголошують, що найбільшу загрозу становить неухвалення рішень, що стосуються визначення підприємств критично важливими. Без цих рішень, як відомо, неможливо забронювати співробітників.

"Наразі йдеться про 74 підприємства. Враховуючи стислі терміни в необхідності врегулювати питання, це може призвести до втрати високопрофесійних спеціалістів. Та, як наслідок, до колапсу в забезпеченні життєдіяльності міста", - йдеться у повідомленні.

Крім того, затримуються рішення щодо розподілу державної субвенції для "Нової української школи", що вже створило перешкоди для навчального процесу, наголошують в КМДА. Не меншу стурбованість викликає у міської влади і блокування продовження ліцензій для навчальних закладів. Така ж ситуація виникає в безпековій, комунальній, культурній та інших сферах життєдіяльності міста, зазначають в КМДА.

Неприйняття цих рішень призводить до невиконання військовою адміністрацією визначених законом повноважень у сферах оборони, цивільного захисту та захисту критичної інфраструктури столиці, підкреслюють в мерії.