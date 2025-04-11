Чистки во власти? Киев массово меняет глав райадминистраций: кто новые лица

Кабинет министров согласовал назначение новых глав районных администраций Киева. Изменения коснутся почти всей столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука в Telegram.
Сегодня на заседании Кабмин согласовал назначение новых глав в восьми районах. Всего в Киеве 10 районов.
Кто займет должности:
Кто уволен:
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 31 декабря подписал указы об увольнении главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко.
Следующим указом президент назначил на эту должность Тимура Ткаченко. После назначения Ткаченко начал масштабные реформы в столице. В частности, с 21 марта в Киеве как коммунальный, так и частный, начал работать по новым правилам.
В то же время Ткаченко заявлял, что в Киеве будут назначены новые руководители районных администраций.
А недавно Ткаченко обвинил власти Киева в саботаже обустройства наземного пешеходного перехода на Крещатике. Он заявил, что работы блокируют директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор и его заместитель Валентин Кульбако, выполняя прямое указание мэра Киева Виталия Кличко.
А вот в мэрии Киева заявили, что начальник КГГА Ткаченко блокирует подписание 150 распоряжений по критически важным предприятиям. В конце января мэр Киева Кличко заявил о попытке узурпировать власть в столице и уничтожить самоуправление.
На ссоры между Ткаченко и Кличко уже отреагировал президент Владимир Зеленский, который заявил, что не имеет полномочий управлять столицей. Подробнее с его заявлением можно ознакомиться в материале РБК-Украина.
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