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Зеленський звільнив голову Київської МВА Сергія Попка: хто його замінив

Вівторок 31 грудня 2024 18:05
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Зеленський звільнив голову Київської МВА Сергія Попка: хто його замінив Фото: Сергій Попко (facebook.com/smpopko_ksv)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський 31 грудня підписав укази про звільнення голови Київської міської військової адміністрації Сергія Попка. Наступним указом президент призначив на цю посаду Тимура Ткаченка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

"Відповідно до статті 4 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" звільнити генерал-полковника Попка Сергія Миколайовича з посади начальника Київської міської військової адміністрації", - сказано в указі №897.

Нагадаємо, 21 жовтня 2022 року Зеленський призначив Попка начальником Київської міської військової адміністрації. Він має звання генерал-полковника, а у 2016-2019 роках він був командувачем Сухопутних військ України.

Водночас, указом №898 Зеленський призначив нового голову Київської міської військової адміністрації. Ним став Тимур Ткаченко.

"Відповідно до статті 4 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" призначити Ткаченка Тимура Фіруддіновича начальником Київської міської військової адміністрації," - сказано в указі.

Ткаченко з вересня цього року був заступником міністра розвитку громад і територій Олексія Кулеби, а до того, з 2023 - заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості. А з 2021 року він очолював департамент благоустрою КМДА.

Зеленський звільнив голову Київської МВА Сергія Попка: хто його замінивФото: Тимур Ткаченко (mspu.gov.ua)

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення голів Київської та Полтавської обласних військових адміністрацій - Руслана Кравченка та Філіпа Проніна.

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